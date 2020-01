Kultúrne pamiatky Žilinského kraja navštívilo cez 1,5 milióna ľudí

Žilina 25. januára (TASR) - Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) navštívilo v roku 2019 viac ako 1,5 milióna ľudí. Z nich bolo 708.000 platiacich návštevníkov a zhruba 32.000 registrovaných používateľov knižníc. V porovnaní s rokom 2018 stúpla návštevnosť o 22.000 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že lídrom v návštevnosti je tradične Oravský hrad, ktorý láka nielen domácich turistov, ale aj návštevníkov z Poľska, Česka, Maďarska, Fínska, Dánska, Španielska, Francúzska, Japonska, Izraela či Kanady. Podľa riaditeľky Oravského múzea P. O. Hviezdoslava Márie Jagnešákovej bola pre múzeum mimoriadne úspešná celá posledná dekáda. "Oproti roku 2010 sme zaznamenali nielen výrazný nárast návštevníkov hradu, ale celého múzea. Najvýraznejšie sa to prejavilo na Oravskej lesnej železnici - až o neuveriteľných 212 percent," uviedla Jagnešáková.



Prvú sezónu má za sebou aj turistický vláčik Oravský expres z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj. "Premával každú sobotu počas letných prázdnin zo Žiliny do Oravského Podzámku a pre veľký záujem musel zdvojnásobiť kapacity. Na trase ponúkal 11 zastávok, no najviac cestujúcich mierilo práve pod Oravský hrad, čo sa odrazilo aj v štatistikách jeho návštevnosti. V porovnaní s prázdninovými sobotami v roku 2018 stúpla návštevnosť hradu o 19,4 percenta," dodala Remencová.



"Skokanom roka je expozícia Roľnícky dom s dvorom vo Vlkolínci, ktorá je rovnako ako skanzen v Pribyline v správe Liptovského múzea v Ružomberku. V porovnaní s rokom 2018 navštívilo Roľnícky dom o takmer 11.000 ľudí viac. Veľký úspech majú každoročne aj Skanzen Vychylovka či Historická lesná úvraťová železnica spájajúca z oboch strán Kysuce i Oravu," podotkla hovorkyňa ŽSK.



Pre návštevníkov s deťmi zaviedol ŽSK vo svojich inštitúciách aj niekoľko noviniek. "V spolupráci so študentmi Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou vytvoril detské kútiky v priestoroch múzeí, galérií či divadiel, ktoré sú vybavené prebaľovacími pultmi a drobným detským nábytkom. V knižniciach zaviedol zvýhodnenú rodinnú registráciu a zjednotil systém rodinných zliav v múzeách. Pripravil tiež praktickú a prehľadnú publikáciu ZA kultúrou v Žilinskom kraji, ktorú vydal v náklade 5000 kusov," uzavrela Remencová.