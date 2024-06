Kultúrne leto v hlavnom meste ponúkne opäť množstvo podujatí

Bratislava 12. júna (TASR) - Bratislava bude opäť najbližšie mesiace zaplnená koncertmi, premietaniami, workshopmi, cvičeniami, čítaniami, výstavami či piknikmi. V hlavnom meste odštartuje 21. júna v poradí 49. ročník najväčšieho a zároveň najstaršieho multižánrového festivalu Bratislavské kultúrne leto. Otvorí ho pouličné podujatie francúzskeho pôvodu Noc hudby. Festival potrvá do 1. septembra.



"Prináša do mesta život a je každým rokom skvelou príležitosťou zažiť kultúru v jej najrôznejších podobách a na najrozmanitejších miestach. Chcem pozvať všetkých Bratislavčanov, ale aj návštevníkov, aby si užili podujatia, stali sa súčasťou diania v meste a dotvorili atmosféru letnej Bratislavy," pozýva primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Program sa bude odohrávať na viacerých miestach naprieč hlavným mestom. Nádvorie Bielej ulice ponúka zázemie na oddych v samotnom centre, každý štvrtok pozýva dospelých a staršiu generáciu na autorské čítania. Návštevníkov privítajú aj mestské hradby, vybrané piatkové večery otvoria diskusie o dejinách Bratislavy.



Pre tých, ktorí by si radi vyskúšali párty v netradičnej podobe, je pripravené Silent disco v Koncertnej sieni Klarisky. V stredu zasa ožije amfiteáter Mičurin premietaním z novej vlny európskych filmov. Kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa sa každú nedeľu premení na divadelnú scénu najprv pre deti, večer pre dospelých.



Chýbať nebude ani divadlo pod holým nebom. Novinkou nasledujúceho ročníka festivalu je vytvorenie dočasnej divadelnej scény v Sade Janka Kráľa. Aj počas divadelných prázdnin tak budú môcť milovníci divadelných dosiek vidieť viac či menej známe diela a formáty performatívneho umenia.



Festival tiež obohatia tanečné stredy pri Fontáne Družba pod názvom Tanec pri fontáne, kde sa bude tancovať vždy iný štýl tanca. Chýbať nebude ani desiaty ročník festivalu AsynChrónie venovaný tvorbe najmladšej skladateľskej generácie. Pripravený bude taktiež 14. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov. Návštevníci sa môžu tešiť aj na cestovateľské kino či premietania filmov. Vo viacerých stredoeurópskych mestách spolu s Bratislavou sa uskutoční 25. ročník Mesiaca autorského čítania.



Po divácky úspešnom koncerte Slovenskej filharmónie uzavrú kultúrne leto dve podujatia. V sobotu (31. 8.) vystúpi na Námestí slobody umelecký súbor Lúčnica, v nedeľu (1. 9.) symbolicky ukončí koncert Slovenskej filharmónie.



Bližšie informácie sú zverejnené na webe www.kulturneleto.sk.



Bratislavské kultúrne leto pripravuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) spolu s mestskými časťami a mestskými organizáciami.