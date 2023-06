Kultúrne leto v meste Poprad odštartuje koncert kapely No name

Poprad 28. júna (TASR) - Popradské kultúrne leto (PKL) odštartuje v piatok 30. júna o 19. hodine koncertom kapely No name. Mesto na webovej stránke informovalo, že miestni obyvatelia i návštevníci sa môžu tento rok počas leta tešiť na koncertné piatky a soboty a chýbať nebudú ani sobotňajšie rozprávkové predpoludnia venované deťom.



Primátor Popradu Anton Danko upozornil, že v centre mesta sa predstavia poprední účinkujúci nielen zo slovenskej, ale aj českej hudobnej scény, a to aj napriek tomu, že pre nižší rozpočet a šetrenie verejných financií museli programovú štruktúru skrátiť. "V sobotu dopoludnia sa môžu deti tešiť na rozprávky o Zbojníckej kráľovnej, Zlatovláske či Pyšnej princeznej. Počas piatich dní festivalu Made in Slovakia na začiatku augusta ich čaká každý deň interaktívny štvorhodinový program plný dobrej zábavy pod taktovkou Centra voľného času," priblížila vedúca oddelenia kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta Ivana Piataková.



Program PKL sa bude konať v tzv. medzikostolí na Námestí sv. Egídia, v prípade nepriaznivého počasia sa koncerty presunú do domu kultúry. Piatkové a sobotňajšie večery budú venované rocku a popu, predstavia sa Zuzana Smatanová, Aya, Funkiez, Peter Cmorik, Dominika Titková, Nocadeň, Arzén, Kristína, ale aj kapely For You, Gladiator, Ľudová hudba Stana Baláža a Sám sebou. PKL spestria aj českí interpreti Ilona Csáková, Aneta Langerová, David Koller, Janek Ledecký i skupina Mirai.



Festival Made in Slovakia sa pod Tatrami uskutoční od 1. do 5. augusta. Okrem iného ponúkne koncerty skupiny Hrdza, spevákov Štefana Šteca a Beáty Dubasovej, vystúpia tiež Duchoňovci, Peter Bič projekt a Juraj Bača. "Nebudú chýbať ani popradské kapely Kriman and RRain, Tatranka a Taký svet," dodáva mesto.



PKL organizuje samospráva v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.