Kultúrne leto vyvrcholí umeleckým festivalom Art In Park

Trenčianske Teplice 26. augusta (TASR) – Hudobné koncerty, filmy pod holým nebom a ďalšie sprievodné aktivity ponúkne šiesty ročník umeleckého festivalu Art In Park v Kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach (27. – 29. 8.). Festival bude vyvrcholením tohtoročného Kultúrneho leta v kúpeľnom mestečku.



Ako informovala PR manažérka festivalu Anna Salvová, filmovým ťahákom bude snímka Muž so zajačími ušami, v ktorej režisér Martin Šulík opäť spojil sily so svojím dlhoročným spolupracovníkom a scenáristom Marekom Leščákom, kameramanom Martinom Štrbom a producentom Rudom Biermannom. Pod holým nebom si budú môcť návštevníci festivalu vychutnať i novú českú komédiu Prvok, Šampón, Tečka a Karel od režiséra Patrika Hartla, ktorý je takisto autorom scenára a predlohy – rovnomennej knihy.



Fanúšikovia slovenskej hudby sa už v piatok (27. 8.) môžu tešiť na slovenskú indie popovú skupinu Lavagance, večer bude hlavné pódium patriť kapele Korben Dallas. Chill-out zónu v parku medzitým ovládne DJ Stanley White. Sobotnú (28. 8.) hudobnú nádielku odštartuje skupina Puding pani Elvisovej, večer bude patriť slovenskej alternatívno-rockovej kapele Bad Karma Boy.



"Na festivale Art In Park si už tradične prídu na svoje i najmenší návštevníci. V sobotu si môžu pozrieť detské divadelné predstavenie Vesmíro v podaní Divadla SpozaVoza, ktoré pripraví pre deti aj divadelný workshop. Nedeľné (29. 8.) dopoludnie bude patriť predstaveniu Janko a Marienka, s ktorým vystúpi Divadlo zo šuflíka. Na popoludnie je pripravený tkáčsky workshop, ako aj čítačka v podaní Braňa Jobusa. Sprievodné podujatia doplní aj obľúbený market," doplnila Salvová.