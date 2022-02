Kultúrne organizácie Prešovského kraja majú nové virtuálne prehliadky

Prešov 18. februára (TASR) - Možnosť nahliadnuť do priestorov štyroch kultúrnych organizácií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) majú všetci záujemcovia bez ohľadu na aktuálne COVID opatrenia. Kraj si pre nich pripravil nové špeciálne virtuálne prehliadky. Krajská samospráva podporila tento projekt sumou 6700 eur, informovala TASR Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



Ako povedala, doteraz totiž disponovali kultúrne organizácie s virtuálnymi prehliadkami, ktoré boli zamerané skôr na dočasné výstavy, respektíve neponúkali rozšírené možnosti interaktívneho používania. Nové virtuálne prehliadky pozývajú záujemcov nahliadnuť aj do ďalších častí organizácie, ktoré možno doposiaľ nenavštívili.



Do prvej fázy vzniku nových virtuálnych prehliadok sa zapojili štyri kultúrne inštitúcie kraja: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Tatranská galéria v Poprade, Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.



"Prehliadky sú obohatené o rôzne zábavné prvky ako pexeso, maľovanku, tajničku, kvíz, šach, či možnosť zalistovať si v knihách a historických fotografiách," ozrejmila vedúca odboru kultúry Úradu PSK Emília Antolíková.



V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela čaká online návštevníkov napríklad 3D pohľad do knižnice z akvária, a tiež 3D zábery Kláštora františkánov. Výnimočná prehliadka NASA SolarSystem a pozorovanie nočnej oblohy online sú okrem iného pripravené vo virtuálnej prehliadke Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.



Odkazy na virtuálne prehliadky sú zverejnené na webstránkach spomenutých kultúrnych organizácií. Do ďalších fáz tvorby a zverejňovania virtuálnych prehliadok by mali byť postupne zapojené všetky kultúrne organizácie Prešovského kraja. V pôsobnosti kraja je ich v súčasnosti celkovo 27.