Kultúrne organizácie Prešovského kraja plánujú rekonštrukcie budov

Prešov 13. mája (TASR) - Projektovými zámermi svojich kultúrnych organizácií v rámci výzvy ministerstva kultúry v programe Obnovme si svoj dom sa na svojom ostatnom rokovaní zaoberali prešovskí krajskí poslanci. Celkovo schválili predloženie žiadostí troch organizácií na poskytnutie finančného príspevku a spolufinancovanie pre štyri projekty. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Poslanci schválili predloženie žiadosti na rekonštrukciu a modernizáciu hospodárskych budov Krajskej galérie v Prešove s predpokladaným nákladom takmer 644.000 eur. Kraj by mal zámer spolufinancovať maximálne do výšky 128.000 eur a zabezpečiť prípadné neoprávnené výdavky maximálne vo výške desiatich percent z rozpočtu projektu.



"V projekte sa počíta s opravou, rekonštrukciou a modernizáciou historických prízemných budov v dvorovej časti galérie, kde sa vymenia strešná krytina, okná, podlahy, zárubne a dvere. Po rekonštrukcii budú priestory budov slúžiť napríklad aj na rozšírenie depozitárov galérie," povedala Heilová.



O financie sa bude uchádzať aj Krajské múzeum v Prešove s cieľom obnoviť interiér prvého a druhého podlažia Veľkého barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou a jednu zo štyroch vežičiek na treťom podlaží. V rámci projektu sa bude riešiť obnova zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie.



Predpokladané náklady sú takmer 705.000 eur, pričom kraj by sa mal podieľať na projekte sumou vo výške takmer 141.000 eur a zabezpečiť prípadné neoprávnené výdavky maximálne vo výške desiatich percent z rozpočtu projektu.



Múzeum bude predkladať žiadosť o finančné prostriedky ministerstvu kultúry aj pri zámere komplexnej obnovy Rákociho paláca a meštianskych domov č. 90 a 88 v Prešove.



"Na túto rekonštrukciu odhaduje múzeum náklady vo výške takmer 950.000 eur, pričom kraj by mal spolufinancovať projekt vo výške takmer 190.000 eur a zabezpečiť prípadné neoprávnené výdavky maximálne vo výške desiatich percent z rozpočtu projektu," doplnila Heilová.



Poslanci schválili tiež predloženie žiadosti Múzea v Kežmarku, ktoré plánuje zrekonštruovať meštiansky dom v centre mesta, na ktorom chce vymeniť okná a strechu, taktiež zrealizovať reštaurátorske práce a obnoviť fasádu. Odhadované náklady sú vo výške takmer 182.000 eur, PSK sa bude podieľať na projekte sumou vo výške maximálne 36.000 eur a zabezpečí prípadné neoprávnené výdavky maximálne vo výške desiatich percent z rozpočtu projektu.