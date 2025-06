Kultúrne organizácie Prešovského kraja pripravujú tábory pre deti

Prešov 26. júna (TASR) - Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pripravujú na leto denné tábory pre deti. Záujemcovia si môžu vybrať z rozmanitej ponuky knižníc, osvetových stredísk či galérií. Letné tábory sa zameriavajú na rozvoj čítania, tvorivosti, komunikačných schopností, umeleckú činnosť, vzdelávanie či pohyb. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje od 21. do 25. júla pre deti čitateľský tábor MRKni - Mám Rád Knihy. Na deti čakajú v tábore zaujímavé hry, tvorivé dielne, pohybové a vedomostné úlohy, pamäťové hry, lúštenie indícií či hľadanie stratených rozprávok. Cieľovou skupinou sú deti od sedem do 15 rokov.



„Podtatranská knižnica v Poprade organizuje čitateľský tábor pod názvom Havránkovo. Letný tábor sa uskutoční na oddelení umenia v Spišskej Sobote od 7. do 11. júla. Zameraný je prioritne na deti vo veku od osem do 12 rokov. Témou tábora je Každý deň iná farba - iný zážitok!“ uviedla Jeleňová.



Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou pripravuje od 7. do 10. júla denný tábor, počas ktorého deti navštívia rázovité obce Prešovského kraja, v ktorých pôsobili a stále pôsobia výrazné osobnosti. Deti si vyskúšajú školu tanca a spevu, remeselné dielne, na programe je prednáška o ľudových hudobných nástrojoch, výroba tradičných jedál. Tábor je určený pre deti od sedem do 15 rokov.



Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku chystá Prázdninové remeselné dielne na osvete. Pôjde o tri turnusy v júli a v auguste. Tábory sú určené deťom základných škôl a zamerané sú na rôzne remeselné aktivity a výtvarné techniky.



Krajská galéria v Prešove chystá letný kreatívny tábor, ktorý sľubuje poriadnu dávku zábavy a kreativity. Tábor plánuje v termínoch 7. - 11. júla pre deti vo veku šesť až desať rokov a od 4. – 8. augusta pre deti vo veku desať až 15 rokov.



Tatranská galéria v Poprade organizuje letný umelecký tábor v termíne 7. – 11. júla. Určený je pre 15 detí vo veku od šesť do 12 rokov. Zameraný je na výtvarné umenie, kreativitu a tvorivosť. Deti čaká návšteva múzea, maľovanie v prírode, vyrábanie keramiky, kurz kaligrafie i slávnostná vernisáž zhotovených diel počas celého týždňa.



Kultúrne organizácie PSK plánujú okrem iného počas leta aj rôzne výstavy, koncerty, špeciálne prehliadky, divadelné predstavenia, folklórne slávnosti, tvorivé dielne, workshopy, súťaže, ale aj čitateľské podujatia.