Národný týždeň manželstva: V Prešovskom kraji chystajú podujatia

Prešov 12. februára (TASR) - Do celoslovenskej kampane Národného týždňa manželstva (13. - 19. 2.) sa zapoja aj kultúrne organizácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská, ale aj hvezdáreň či divadlo PSK si pripravili bohatý program pre manželov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Viaceré organizácie ponúkajú manželom zľavu na vstupnom či členskom alebo ponúkajú vstup zdarma. Múzeum v Kežmarku si pripravilo pre návštevníkov videoprezentáciu Symbol lásky. V Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove sa zamerajú na prednášky s manželmi Muránskymi a Babinčákovcami. Takisto sa bude hovoriť o financiách.



Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou si pre manželov pripravila aj podujatie Podaruj 3D srdce, zážitkové čítanie či kognitívny tréning pamäti. Podtatranská knižnica v Poprade pozýva manželské páry na spoločenské hry, výstavu, tvorivé dielne, tréning pamäte zameraný na začiatky vzťahu či diskusiu s manželmi psychológmi.



V Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni bude k dispozícii až do konca februára fotovýstava z minuloročnej súťaže. Vihorlatská knižnica v Humennom zas láka na valentínsky ples v komunitnom centre, recitačnú súťaž i aktivitu Zanechaj tajný odkaz obľúbenej knižnej postave. Knižnica Jána Henkela v Levoči si pripravila Rande na slepo s knihou a diskusný večer. Podduklianska knižnica vo Svidníku pozýva na besedu o manželskom spolužití.



Do Národného týždňa manželstva sa zapojili aj dve osvetové strediská kraja. Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku má pripravené aktivity v Cernine pre manželské páry na osvieženie vzťahu a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou pozýva na Ľudokvíz a čardáš s lektormi.



Všetky podujatia môže verejnosť nájsť na webových stránkach a sociálnych sieťach organizácií. Informácie sú dostupné aj na www.ntm.sk.