Kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne získalo audiovizuálnu technológiu

Dolný Kubín 5. februára (TASR) - Dolnokubínske mestské kultúrne stredisko (MsKS) má novú audiovizuálnu technológiu za takmer 198.000 eur. Zaobstarali ju z nenávratného finančného príspevku od Európskej únie. Podľa riaditeľky MsKS Martiny Mesárošovej sa vďaka projektu dostali na omnoho vyššiu úroveň. "Takisto vieme ponúknuť profesionálnejšie divadelné predstavenia alebo koncerty pre divákov. Veľkým benefitom získania tejto techniky je to, že si ju už nemusíme požičiavať a sme sebestační, čím šetríme finančné prostriedky," vysvetlila.



Cieľom bolo podporiť udržateľnosť MsKS, ktoré do užívania odovzdali v roku 1986. V divadelnej sále nahradili zastarané halogénové reflektory novým LED osvetlením, doplnili nové scénické i efektové svietidlá a zakúpili svetelný pult na ovládanie vizuálnych technológií. "V rámci ozvučovacej techniky sa nám podarilo zakúpiť výkonné reproduktorové sústavy, ktoré tvoria hlavné ozvučenie sály. Súčasťou ozvučenia je aj digitálny mixážny pult," doplnila riaditeľka.



Do oboch sál nainštalovali novú kamerovú technológiu, ktorú tvorí osem kamier a tri pulty na online vysielanie a strih. Jeden z nich je v priestoroch mestskej televízie. "Slúžiť bude na nahrávanie a živé prenosy kultúrnych alebo spoločenských programov. Napríklad z Hviezdoslavovho Kubína, mestských zastupiteľstiev či iných udalostí. Televízia môže spracovať záznam priamo tu a vysielať ho," priblížila Mesárošová.