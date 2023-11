Kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote povedie Habánová, galériu uzavrú

Rimavská Sobota 25. novembra (TASR) - Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v Rimavskej Sobote povedie Silvia Habánová. Poslanci mesta na utorňajšom (21. 11.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) na základe výsledkov výberového konania schválili jej vymenovanie do funkcie od 1. decembra. Samospráva pre zlú ekonomickú situáciu avizuje šetrenie v oblasti kultúry a uzavrieť plánuje mestskú galériu.



Výberové konanie na post vedenia MsKS v Rimavskej Sobote mesto vyhlásilo na jar tohto roka po tom, ako z funkcie po niekoľkých rokoch odišla dovtedajšia riaditeľka Milana Jutková. Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej na MsZ, o funkciu mali záujem piati uchádzači, všetky podmienky splnila trojica z nich. Na prvom mieste sa umiestnila Silvia Habánová, ktorá bola v uplynulých mesiacoch poverená riadením inštitúcie.



Vedenie mesta na novembrovom zasadnutí MsZ avizovalo i šetrenie v oblasti kultúry. "Mestskú galériu na Hlavnom námestí vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta budeme musieť uzavrieť," priblížil primátor Jozef Šimko s tým, že pre vysoké náklady na prevádzku budovy bude galéria zrejme presunutá do kultúrneho domu.



Zatvorenie mestskej galérie navrhla nová riaditeľka MsKS z ekonomických dôvodov. Podľa jej slov, ktoré adresovala poslancom, bolo toto rozhodnutie pre ňu ako výtvarníčku veľmi náročné. "V MsKS máme galériu a keď zoberieme, že v meste pôsobí aj múzeum, ktoré robí výstavy súčasných umelcov, možno Rimavská Sobota nepotrebuje tri takéto inštitúcie," uviedla Habánová s tým, že finálne rozhodnutie o zatvorení galérie bude musieť urobiť MsZ.



Habánová tiež skonštatovala, že vo svojom pôsobení vo funkcii riaditeľky chce dbať na to, aby MsKS organizovalo kultúrne podujatia pre všetkých občanov mesta. Zamerať sa chce napríklad na mladú generáciu a využívať plánuje vo väčšej miere rimavskosobotský amfiteáter. Pokračovať chce aj v projekte rekonštrukcie domu kultúry, na ktorú bude môcť mesto z plánu obnovy čerpať takmer 3,8 milióna eur.



"Momentálne sme dostali návrh zmluvy, elektronicky som ju podpísala a odoslala späť. Následne by malo prebehnúť verejné obstarávanie v priebehu pol roka. Vyzerá to tak, že v jesenných mesiacoch by sme mohli pravdepodobne začať rekonštrukčné práce," priblížila Habánová.