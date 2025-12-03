Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinské kultúrne stredisko pripravilo koncert Vchádza zima do doliny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Žilina 3. decembra (TASR) - Žilinský Dom odborov zažije v stredu večer atmosféru zimných zvykov a tradícií. Krajské kultúrne stredisko (KRKS) v Žiline pripravilo adventný koncert s názvom Vchádza zima do doliny. Informoval o tom manažér kultúry žilinského KRKS Matej Somr.

Na pódiu sa predstavia folklórne súbory a jednotlivci z horného Považia a Kysúc. „Scénický program je zameraný na príchod zimy a adventného obdobia, keď sa život v dedinách spomalil, no zároveň naplnil spoločenstvom, piesňou a stretnutiami, počas ktorých sa vykonávali magické úkony spojené s príchodom zimného slnovratu,“ priblížil Somr.

Hudobné, tanečné a spevácke vystúpenia doplní scénický a vizuálny koncept režisérky Viktórie Válkovej. „Jednotlivé vystúpenia vytvárajú mozaiku tradícií, ktoré spájali rodiny a komunity počas zimného obdobia i vianočných sviatkov. V chronologickom slede divákovi priblížime sezónne aktivity mládeže i dospelých v zimnom období, stridžie dni, prípravu a slávenie vianočných sviatkov,“ uviedla Válková.

Podujatie je súčasťou cyklu predvianočných aktivít KRKS v Žiline, ktoré každoročne približujú návštevníkom nehmotné kultúrne dedičstvo regiónu. Začiatok koncertu je naplánovaný na 17.00 h.
.

