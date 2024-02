Kultúrne stredisko vo Fiľakove získalo na podujatia dotáciu 10.000 eur

Fiľakovo 23. februára (TASR) - Mestské kultúrne stredisko (MsKS) vo Fiľakove pripravilo v roku 2024 pre žiakov základných a stredných škôl sériu podujatí v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku. Na projekt Umením k sociálnej inklúzii získalo z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 10.000 eur. TASR o tom informovala riaditeľka strediska Eva Tóthová.



Séria kultúrnych akcií pre mládež vo Fiľakove odštartuje v utorok (27. 2.) divadelným predstavením v anglickom jazyku určeným študentom gymnázia a vybraným žiakom strednej odbornej školy. Inscenáciu s názvom Masterclass with Shakespeare prinesie skupina hercov z dielne Bridgin'Drama.



"V tomto nevšednom predstavení môžu diváci nazrieť do zákutí Shakespearových hier z pohľadu troch hercov, z ktorých každý chce byť Shakespeare. Pred očami obecenstva sa zrodí alžbetínske divadlo a v divadelnom kvíze môžu záujemcovia spoznať mnohé z bardových hier, ktoré sú nesmierne aktuálne a živé aj po 400 rokoch," priblížila Tóthová.



V apríli stredisko pripravilo predstavenie pre žiakov druhého stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, do Fiľakova zavíta profesionálne divadlo zo Šalgótarjánu s najvydávanejším dielom Kálmána Mikszátha s názvom Dáždnik Svätého Petra. "Súčasťou projektu je okrem divadelného predstavenia aj vzdelávanie, v rámci ktorého sa vo forme otázok a odpovedí objasní, ako vzniká inscenácia a predstavia sa tiež jednotlivé divadelné profesie," dodala riaditeľka MsKS.



V nasledujúcich mesiacoch sa vo Fiľakove uskutoční aj tanečné predstavenie z repertoáru Tanečného divadla Ifjú Szivek, ktoré spracováva tradičnú tanečnú kultúru národností žijúcich v strednej Európe. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským je zas naplánovaná rozprávka Kráľ Hapci z dielne Divadla Jókaiho v Komárne. Pripravený je tiež hudobno-interaktívny program zameraný na vývoj gitarovej hudby od swingu, cez country, blues až po moderný rock.



"Cieľom projektu je sprístupniť kultúru deťom a mládeži, čiže budúcej generácii návštevníkov. Zároveň ich motivovať, aby si vytvorili vzťah ku kultúre a v budúcnosti z vlastnej iniciatívy navštevovali rôzne kultúrne podujatia," vysvetlila Tóthová s tým, že všetky akcie budú pre školy bezplatné.