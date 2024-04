Kultúrne zariadenia Petržalky budú mať staronového riaditeľa

Bratislava 5. apríla (TASR) - Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) budú mať staronového riaditeľa. Vo funkcii bude pokračovať ich doterajší šéf Martin Kočiško, ktorý tento post obhájil vo výberovom konaní spojenom s verejným vypočutím. Oficiálne vymenovaný bude 15. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Kočiško bol poverený vedením KZP po tom, ako bola v júli 2022 z tejto funkcie odvolaná dovtedajšia šéfka Monika Korenčiová. Stalo sa tak po komplexnom internom audite a viacerých závažných zisteniach. Po približne 1,5 roku "provizória" požiadalo miestne zastupiteľstvo starostu Petržalky Jána Hrčku, aby na post riaditeľa KZP vyhlásil štandardné výberové konanie.



Výberové konanie na pozíciu riaditeľa KZP bolo vyhlásené 23. januára 2024, záujemcovia sa mohli prihlásiť do 22. februára. Urobilo tak 12 kandidátov. Nezávislá výberová komisia vyhodnotila, že sedem z nich splnilo formálne požiadavky na ďalšie kolo výberového procesu. Následne počas osobných pohovorov preverila vecné a odborné požiadavky a do ďalšieho kola na verejné vypočutie vybrala troch kandidátov.



Kultúrne zariadenia Petržalky vznikli v roku 1986 ako kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré združuje viaceré organizácie naprieč Petržalkou. Aktuálne majú v správe aj tri kultúrne strediská - Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky a Cik Cak Centrum. KZP sa radia k najväčším samosprávnym organizáciám v oblasti kultúry na Slovensku. Každý rok samostatne hospodária so sumou približne 1,8 milióna eur.