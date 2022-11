Kultúrne zariadenia šetria na energiách, v noci zhasne aj kaštieľ

Košice 10. novembra (TASR) – Kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja (KSK) iniciatívne reagujú na energetickú krízu už od septembra prijatými opatreniami, ktoré zohľadňujú typ a špecifiká každej z nich. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.



"V praxi to vyzerá napríklad tak, že v múzeách a galériách došlo k obmedzeniu dekoratívneho osvetlenia budov. V nočných hodinách tak v najbližšom čase zhasne aj Pamätník dargovských hrdinov v Dargovskom priesmyku či Kaštieľ Andrássyovcov v Trebišove," uviedol predseda kraja Rastislav Trnka. "Budeme však robiť všetko pre to, aby zavádzané opatrenia návštevníci pocítili čo najmenej, a hlavne, aby neprekazili zážitok z kultúry v našom kraji," skonštatoval.



Najčastejšie sa v 20 kultúrnych organizáciách kraja objavujú opatrenia ako znižovanie prevádzkovej teploty, revízia elektrospotrebičov a racionalizácia ich používania, k tomu dôsledné odpájanie od siete či prehodnocovanie obsadenosti miestností zamestnancami.



Počas zimného obdobia budú upravené aj otváracie hodiny jednotlivých expozícií v múzeách a galériách, a to na základe štatistík návštevnosti. "Okrem toho organizácie zvážia aj prevádzku jednotlivých depozitárov. Knižnice budú rovnako ako múzeá a galérie prehodnocovať skracovanie výpožičných časov pre verejnosť, čitateľom však ostane komfort vo forme nových biblioboxov či knihoboxov a pomocníkom sa stane aj elektronický systém objednávania kníh. Skúšky divadelných hier budú presunuté do menších priestorov s nižšou energetickou náročnosťou, divadlá budú postupne obmieňať audiovizuálne prvky za tie, ktoré sú energeticky úspornejšie," uviedol Úrad KSK.



Opatrenia, týkajúce sa kultúrnych a osvetových centier, budú vplývať predovšetkým na zamestnancov. Tam, kde to bude možné, sa zmení systém obsadenia budovy a zavedie sa tzv. open space. K ďalším efektívnym možnostiam podľa kraja patrí aj postupné zavádzanie alternatívnych energetických riešení – postupný prechod napríklad na solárnu energiu, ako aj prehodnocovanie a následné riešenie energetickej náročnosti budov.