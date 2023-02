Kultúrno-informačné centrum Trenčín dočasne presťahovali

Trenčín 14. februára (TASR) – Kultúrno-informačné centrum (KIC) Trenčín dočasne presťahovali do Mestskej veže. Dôvodom je rekonštrukcia pôvodných priestorov KIC na Mierovom námestí. Trvať by mala asi päť mesiacov. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Dôvodom dočasného presídlenia sú práce na rekonštrukcii a modernizácii stáleho sídla. Mesto Trenčín na projekt Kultúrno-informačné centrum s pódiom – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína získalo nenávratný finančný príspevok takmer 178.000 eur, 9000 eur investuje mesto zo svojho rozpočtu," uviedla hovorkyňa.



Kompletnou rekonštrukciou podľa nej prejde interiér KIC, vrátane výmeny podláh, okien, nábytku. Zmení sa riešenie výkladov, pribudnú úschovné skrinky pre turistov, na fasáde výsuvné textilné markízy. V interiéri bude zachovaný priestor na sedenie a konanie prednášok a diskusií.



"Špecifickým bude riešenie steny oproti vstupu do KIC s umeleckým spracovaním nápisu na hradnej skale z čias Rímskej ríše a originálne spracovanie mapy Trenčína, ktorá bude užitočná najmä pre priestorovú orientáciu turistov v našom meste," doplnila Ságová.