Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda v Trenčíne už slúži verejnosti

Trenčín 15. septembra (TASR) - Kultúrno-kreatívne centrum (KKC) Hviezda v Trenčíne už slúži verejnosti. Vynovené priestory, ktoré otvorili v piatok, zastrešia rôznorodé kultúrne podujatia a aktivity, zázemie v ňom nájdu budúci podnikatelia a zamestnanci v kultúrno-kreatívnom priemysle.



"Hviezda je prvým KKC na Slovensku, ktoré sa podarilo otvoriť z fondov Európskej únie a je najmodernejšie vybavené KKC na Slovensku, pretože nie je len kultúrne, ale i vzdelávacie centrum, kde sa robia rôzne workshopy na fotografiu, audiovizuálnu tvorbu, 3D tlačiarne," povedal pre TASR primátor Richard Rybníček.



Prostredníctvom Fablabov bude podľa neho mesto pomáhať mladým ľuďom vzdelávať sa v oblasti dizajnu a nových technológií, vzdelávanie poskytne i ľuďom, ktorí budú v budúcnosti pracovať v kultúrno-kreatívnom priemysle v súkromných firmách.



Kreatívci nájdu svoj priestor v historickej budove, ktorá je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt zrekonštruovalo a obnovilo mesto za približne osem miliónov eur. "Je to krásna funkcionalistická budova, ktorá si zachovala svoj charakter a je aj nanovo obnovená. Je naozaj moderná, to znamená, že je multifunkčná, dá sa tu robiť kino, divadlo, koncerty a všetko ostatné," priblížil primátor.



Na vybudovanie fyzickej infraštruktúry v podobe komplexnej rekonštrukcie a úplne nového vybavenia Hviezdy spolu s možnosťou zafinancovať úvodné služby získal Trenčín nenávratný finančný príspevok takmer osem miliónov eur. "Stavebné práce nás stáli viac ako 4,2 milióna eur, ďalšie finančné náklady, viac ako tri milióny eur sú investované do interiérového vybavenia nábytkom, výpočtovej techniky, audiovizuálnej techniky a vybavenia Fablab," priblížila hovorkyňa mesta Erika Ságová. Zvyšné finančné prostriedky podľa nej pokrývajú výdavky na rozbiehajúce sa služby centra. Rekonštrukcia sa oproti pôvodnému plánu i predĺžila, namiesto 20 trvala 31 mesiacov. Rybníček zdôvodnil, že zdržanie spôsobila pandémia, vojna i inflácia, stavba sa tiež predražila o približne milión eur.



"Trenčín chce byť mestom kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktorý je veľmi silnou ekonomickou veličinou. Chceli by sme v tomto meste tak rozvíjať ekonomiku cez kultúrno-kreatívny priemysel. Táto budova pomáha tento priemysel rozvíjať, lebo tu sa mnohí budú môcť učiť to, v čom budú podnikať v kultúrno-kreatívnom priemysle," vyhlásil primátor.



Súčasťou Hviezdy bude podľa neho i štúdio pre tanec a výtvarné umenie, ako i malé divadlo. S Hviezdou prepojený kultúrny priestor dostane názov Hviezdodvor, ambíciou mesta je vybudovať ho do roku 2025, teda ešte pred Európskym hlavným mestom kultúry 2026.



Hlavné kultúrne aktivity mesta sa v Hviezde sústreďovali do približne konca 90. rokov 20. storočia. S jej prevádzkou začali v roku 1940.