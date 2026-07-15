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Kultúrno-turistické centrum Hájovňa oslavuje 10 rokov od svojho vzniku
Jeden zo zakladateľov centra Matej Lukáč priblížil, že chátrajúce miesto sa štvorici zakladateľov podarilo obnoviť vďaka odhodlaniu a množstvu práce, pri ktorej im pomáhali priatelia a dobrovoľníci.
Autor TASR
Banská Štiavnica 15. júla (TASR) - Kultúrno-turistické centrum (KTC) Hájovňa v Banskej Štiavnici, ktoré vzniklo v schátranom areáli bývalej hájovne na Červenej Studni, oslavuje desiate výročie svojho vzniku. Centrum patrí v súčasnosti medzi živé miesta turizmu, kde sa stretávajú turisti, rodiny s deťmi, umelci, športovci aj miestni obyvatelia. Desať rokov svojej existencie si podľa jeho zakladateľov pripomenie v sobotu 18. júla.
Jeden zo zakladateľov centra Matej Lukáč priblížil, že chátrajúce miesto sa štvorici zakladateľov podarilo obnoviť vďaka odhodlaniu a množstvu práce, pri ktorej im pomáhali priatelia a dobrovoľníci. V súčasnosti je priestor prirodzenou súčasťou mesta.
„Zanedbaný a opustený areál postupne prechádzal obnovou, pribúdalo turistické zázemie, upravovalo sa okolie, rekonštruovala budova a vznikali nové priestory pre návštevníkov. Z miesta, okolo ktorého sa kedysi len prechádzalo, sa stala prirodzená zastávka na cestách turistov, cyklistov, bežkárov aj Štiavničanov, ktorí sem chodia za oddychom, kultúrou alebo len na obyčajné stretnutie pri káve,“ poznamenal.
Jedným z prvých symbolov novej Hájovne sa stala turistická útulňa, ktorá získala nominácie na prestížne architektonické ocenenia CE ZA AR a ARCH. Počas rokov tu vyrástli podujatia, ktoré si našli svoje stále publikum - Festival DREVO+, Paradajs Photo Fest, Real Shit, InfantUM, letné kino pod hviezdami, koncerty, fotografické a výtvarné výstavy, divadelné predstavenia, diskusie či komunitné stretnutia.
Lukáč pripomenul, že svoje prvé okrúhle výročie oslavuje Hájovňa v období, keď stojí na križovatke. Po desiatich rokoch sa rozhoduje o jej ďalšom fungovaní a pokračovaní nájomného vzťahu s mestom a tím Hájovne verí, že bude môcť vo svojich aktivitách pokračovať aj v ďalších rokoch.
Oslavy desiateho výročia Hájovne sa uskutočnia v sobotu priamo na Červenej Studni. Návštevníkov čaká celodenný program - hudba, spoločný obed a opekanie, divadelné predstavenie, vernisáž výstavy a kvíz pre všetky vekové kategórie.
Jeden zo zakladateľov centra Matej Lukáč priblížil, že chátrajúce miesto sa štvorici zakladateľov podarilo obnoviť vďaka odhodlaniu a množstvu práce, pri ktorej im pomáhali priatelia a dobrovoľníci. V súčasnosti je priestor prirodzenou súčasťou mesta.
„Zanedbaný a opustený areál postupne prechádzal obnovou, pribúdalo turistické zázemie, upravovalo sa okolie, rekonštruovala budova a vznikali nové priestory pre návštevníkov. Z miesta, okolo ktorého sa kedysi len prechádzalo, sa stala prirodzená zastávka na cestách turistov, cyklistov, bežkárov aj Štiavničanov, ktorí sem chodia za oddychom, kultúrou alebo len na obyčajné stretnutie pri káve,“ poznamenal.
Jedným z prvých symbolov novej Hájovne sa stala turistická útulňa, ktorá získala nominácie na prestížne architektonické ocenenia CE ZA AR a ARCH. Počas rokov tu vyrástli podujatia, ktoré si našli svoje stále publikum - Festival DREVO+, Paradajs Photo Fest, Real Shit, InfantUM, letné kino pod hviezdami, koncerty, fotografické a výtvarné výstavy, divadelné predstavenia, diskusie či komunitné stretnutia.
Lukáč pripomenul, že svoje prvé okrúhle výročie oslavuje Hájovňa v období, keď stojí na križovatke. Po desiatich rokoch sa rozhoduje o jej ďalšom fungovaní a pokračovaní nájomného vzťahu s mestom a tím Hájovne verí, že bude môcť vo svojich aktivitách pokračovať aj v ďalších rokoch.
Oslavy desiateho výročia Hájovne sa uskutočnia v sobotu priamo na Červenej Studni. Návštevníkov čaká celodenný program - hudba, spoločný obed a opekanie, divadelné predstavenie, vernisáž výstavy a kvíz pre všetky vekové kategórie.