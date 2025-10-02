< sekcia Regióny
Kultúrny dom pri kostole v starej časti Detvy čaká komplexná obnova
Dlhodobo je centrom sprievodných podujatí najmä počas folklórnych slávností i Dní mesta Detva.
Autor TASR
Detva 2. októbra (TASR) - Kultúrny dom pri kostole v starej časti mesta Detva čaká komplexná obnova a modernizácia. Dlhodobo je centrom sprievodných podujatí najmä počas folklórnych slávností i Dní mesta Detva. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Dodal, že rekonštrukcia sa zameria na komplexné architektonicko-stavebné riešenia, výmenu zastaraných rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie. Pripomenul, že zmodernizujú aj ústredné kúrenie, ktoré je v súčasnosti zabezpečené plynovým kotlom s nedostatočnou účinnosťou. Súčasťou projektovej prípravy je aj riešenie protipožiarnej bezpečnosti objektu.
Ako ďalej hovorca uviedol, projekt podporil Fond na podporu umenia. Žiadosť o dotáciu mesto podalo v apríli tohto roka, v súčasnosti pokračuje proces odborného hodnotenia. Projekt rozdelili do viacerých fáz. V aktuálnej pripravujú projektovú dokumentáciu, ktorej celkový rozpočet je 41.820 eur. Z tejto sumy mesto požiadalo o dotáciu vo výške 37.000 eur. Realizačnú fázu obnovy rozpočtujú na 463.320 eur.
Počas roka slúži tento kultúrny dom na Partizánskej ulici folklórnym súborom, ktoré pôsobia v meste. Prednostka mestského úradu a predsedníčka organizačného výboru Folklórnych slávností pod Poľanou Viera Trokšiar Bystrianská doplnila, že priestor počas slávností umožňuje rozšíriť ponuku sprievodných podujatí. „Práve v ňom návštevníci nachádzajú výstavy, komorné podujatia či tvorivé dielne, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou festivalovej atmosféry,“ priblížila. Modernizácia tohto objektu tak podľa nej nie je len investíciou do budovy, ale najmä do rozvoja kultúrneho života v meste.
