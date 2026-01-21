< sekcia Regióny
Kultúrny dom v Lehote pod Vtáčnikom prejde komplexnou obnovou
Autor TASR
Lehota pod Vtáčnikom 21. januára (TASR) - Budova kultúrneho domu na Námestí SNP v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza) prejde komplexnou obnovou. Obec získala na rekonštrukciu viac ako 1,1 milióna eur z Fondu na spravodlivú transformáciu, financie použije na úplnú modernizáciu interiéru a exteriéru. Informoval o tom starosta Michal Ďureje.
„Budova pred rekonštrukciou je jednou z energeticky najnáročnejších. Objekt je pri súčasných cenách energií dlhodobo neudržateľný a neprevádzkovateľný. Počas vykurovacej sezóny náklady na vykurovanie stúpajú až na viac ako 6000 eur mesačne. Navyše, budova v hlavnej sále v interiéri neprešla výraznou rekonštrukciou od samotnej výstavby, respektíve od prvého otvorenia v novembri 1969,“ spomenul starosta.
Práce budú podľa neho zamerané na najväčšie nedostatky objektu, teda energetickú náročnosť budovy. „Tá je aktuálne nezateplená, ešte s dobovou hliníkovou elektroinštaláciou. To sa, samozrejme, obnovou zmení. Na objekte pribudne fotovoltika a nové vykurovanie,“ priblížil.
Obec v rámci modernizácie vnútorných priestorov vyrovná hľadisko tak, aby mohol celý objekt slúžiť ako spoločenská kultúrna sála na rôzne podujatia ako tanečné vystúpenia, výstavy, diskusné fóra, hudobné koncerty či spoločenské podujatia. „Aktuálne využitie iba na statické sedenie divákov bude minulosťou. Dôvodom multifunkčného využitia je potreba obce s takmer 4000 obyvateľmi kultúrno-spoločenskej sály s plnohodnotnou kapacitou viac ako 270 návštevníkov. Celý priestor bude maximálne debarierizovaný pre vozičkárov,“ doplnil Ďureje.
Stavebné práce podľa neho potrvajú osem mesiacov, s ich realizáciou začal dodávateľ v týchto dňoch, dokončiť ich má na jeseň. „Obec po stavebnej časti plánuje po rekonštrukcii investovať i do vybavenia priestorov v podobe stoličiek, stolov, svetelnej a zvukovej techniky,“ avizoval.
