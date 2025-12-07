< sekcia Regióny
Kultúrny dom v Podhorodi sa vďaka festivalu mení na kroniku zvykov
Podhoroď 7. decembra (TASR) - Festival kolied a zvykov pod názvom Svetlo tradícií prináša v nedeľu do zemplínskej obce Podhoroď čaro sviatkov od Kataríny po Trojkráľovú zábavu. Podujatie organizuje Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach v spolupráci s obcou. Riaditeľka centra Alena Navrátilová informovala, že miestny kultúrny dom sa vďaka tomu premení na živú kroniku zimných zvykov. Ide o prvý ročník putovného festivalu.
„Festival ponúka výnimočný pohľad na to, ako sa kedysi v zemplínskych dedinách prežívalo obdobie od Kataríny, keď sa končili tanečné zábavy a začínal sa čas pokoja, cez Ondreja a Luciu až po slávnostné koledovanie, štedrú večeru, Štefanskú zábavu, novoročné vinšovanie a napokon veselú Trojkráľovú zábavu. Návštevníci uvidia, ako kedysi na dedinách začínalo zimné obdobie, aké zvyky sa spájali s Katarínou, Ondrejom či Luciou, ako sa odlievalo olovo a predpovedala budúcnosť aj aké obyčaje sprevádzali mládencov a dievčatá v období adventu,“ priblížila Navrátilová.
Folklórne súbory a skupiny zároveň priblížia prípravu štedrej večere, obradné koledovanie, vinše aj sviatočné tance, ktoré uzatvárali obdobie vianočných sviatkov, bujarú Štefanskú zábavu až po tradičné Trojkráľové. Osobitné miesto si tu nájde aj „Rusnacki kračun“, ktorý priblíži Inovské Trio spolu so Speváckou skupinou Ostroški.
Festival vznikol s cieľom uchovávať, pripomínať a odovzdávať bohatstvo tradičných vianočných zvykov ďalším generáciám. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia folklórnych skupín a súborov z celého regiónu. Medzi sprievodné aktivity patria tvorivé dielne pre deti, ukážky tradičného rezbárstva či pečenie vianočných oblátok.
„Festival Svetlo tradícií sme vytvorili s úprimnou túžbou vrátiť do nášho regiónu to, čo je jeho najväčším bohatstvom - živú tradíciu. Chceme, aby sa ľudia dotkli koreňov, zacítili atmosféru sviatkov tak, ako ju prežívali naši predkovia, a aby ju mohli spolu so svojimi deťmi objaviť nanovo,“ dodáva riaditeľka.
