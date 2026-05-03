Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Regióny

Kultúrny dom v Skalici ožije detským folklórom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Podujatie sa začne o 13.00 h.

Autor TASR
Skalica 3. mája (TASR) - Kultúrny dom v Skalici ožije 9. mája popoludní detským folklórom. Bude hostiť krajské kolo súťažnej prehliadky Ve Skalici na rínečku, na ktorej sa predstavia mladí folkloristi so speváckymi a hudobnými vystúpeniami. TASR to uviedla manažérka kultúry informačno-vzdelávacieho oddelenia Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici Lucia Danišková.

Podujatie sa začne o 13.00 h. „Folklórne podujatie Ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka,“ ozrejmila s tým, že cieľom je prezentovať a podporiť najmladšiu generáciu folkloristov a priblížiť tradičnú ľudovú kultúru verejnosti.

Súťažnú prehliadku organizačne zabezpečuje ZOS v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Národným osvetovým centrom a mestom Skalica.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA