Kultúrny dom v Skalici ožije detským folklórom
Autor TASR
Skalica 3. mája (TASR) - Kultúrny dom v Skalici ožije 9. mája popoludní detským folklórom. Bude hostiť krajské kolo súťažnej prehliadky Ve Skalici na rínečku, na ktorej sa predstavia mladí folkloristi so speváckymi a hudobnými vystúpeniami. TASR to uviedla manažérka kultúry informačno-vzdelávacieho oddelenia Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici Lucia Danišková.
Podujatie sa začne o 13.00 h. „Folklórne podujatie Ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka,“ ozrejmila s tým, že cieľom je prezentovať a podporiť najmladšiu generáciu folkloristov a priblížiť tradičnú ľudovú kultúru verejnosti.
Súťažnú prehliadku organizačne zabezpečuje ZOS v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Národným osvetovým centrom a mestom Skalica.
