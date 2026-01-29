< sekcia Regióny
Kultúrny expres spojí východ so západom
Cestujúci sa môžu tešiť na hudbu, divadlo a literatúru nielen v špeciálnom vozni, ale aj v ostatných častiach vlaku.
Autor TASR
Trenčín 29. januára (TASR) - Niektoré železničné spoje medzi Bratislavou a Košicami sa premenia na vlaky ponúkajúce kultúru i pozvánku na otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Kultúrny expres je výsledkom spolupráce projektu EHMK a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), národného dopravcu, ktorý sa stáva dopravným partnerom Trenčína - Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.
Vďaka spolupráci sa vybrané spoje na trase medzi Bratislavou a Košicami premenia na netradičný kultúrny priestor. Do rýchlikov Ex 613 (30. januára o 9.32 h z Bratislavy) a Ex 624 (2. februára o 16.07 h z Košíc) zaradia špeciálny spoločenský vozeň, v ktorom sa počas jazdy odohrá živý program.
Cestujúci sa môžu tešiť na hudbu, divadlo a literatúru nielen v špeciálnom vozni, ale aj v ostatných častiach vlaku. Okrem umeleckého zážitku dostanú aj osobné pozvanie na otvárací víkend projektu Trenčín 2026.
„Partnerstvo s projektom EHMK vnímame ako výnimočnú príležitosť spojiť ekologickú dopravu s kultúrnym posolstvom. Veríme, že kultúrne jazdy priamo vo vlaku môžu ľuďom otvoriť nový rozmer cestovania, prepájania regiónov a podnecovania záujmu o kultúru aj mimo tradičných priestorov,“ uviedla Jana Pôbišová, riaditeľka odboru komunikácie ZSSK.
Cestujúci na trase Bratislava - Košice a späť tak zažijú niečo neobyčajné a zároveň sa môžu rozhodnúť navštíviť Trenčín počas otvorenia programu Európskeho hlavného mesta kultúry.
„Kultúrny expres je ďalším spôsobom, ako osloviť celé Slovensko. Neprinášame len kultúru do vlaku, ale aj pozvanie na výnimočný zážitok, ktorý nás čaká v Trenčíne od 13. do 15. februára,“ doplnil riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči.
