Kultúrnym programom chce Detva folklórne slávnosti začať o deň skôr

Detva 9. marca (TASR) – Letné Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve trvajú počas troch dní, neoficiálnym kultúrnym programom ich však mesto plánuje začať o deň skôr. TASR informoval primátor mesta Detva Branislav Baran.



Festival ľudovej hudby a tradícií býva v Detve tradične, počas troch dní, od piatka do nedele, počas druhého júlového víkendu. Vo štvrtok by sa podľa primátora mohli prísť záujemcovia pozrieť na vystúpenie ľudového umeleckého súboru Puľs. Spresnil, že oficiálne otvorenie festivalu však bude až v piatok a ostane také, na aké sú návštevníci zvyknutí.



Ako uviedol, pred organizovaním kultúrneho podujatia prehodnotia aj jeho bezpečnosť. Dodal, že riešiť budú aj organizáciu parkovania, keďže počas troch dní slávností sa v niektorých časoch tvoria v Detve dopravné zápchy.



Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska Štrand v roku 1966. V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976. V rokoch 2020 a 2021 sa slávnosti pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnili. Jubilejný, 55. ročník jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku bol vlani.