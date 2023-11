Kumšt remesla v B. Štiavnici priniesol i ozdoby zo šúpolia

Banská Štiavnica 18. novembra (TASR) - Betlehemské figúrky i pohyblivé hračky si v sobotu vyrábali účastníci víkendového Kumštu remesla v Banskej Štiavnici. TASR to potvrdila Anna Ďuricová zo Slovenského banského múzea (SBM), ktoré akciu zorganizovalo.



Ako ďalej uviedla, v dielničke v Kammerhofe si záujemcovia vyrobili aj ozdoby z kukuričného šúpolia. "Sú to jednoduché postavy, hlava je z makovej hlavičky a telo je z kukuričného šúpolia," objasnila s tým, že na podujatí sa v sobotu stretlo vyše sto ľudí. Dielne podľa jej slov zaplnili rodiny s deťmi. "Veľký záujem bol o pohyblivé hračky a betlehemské postavičky," spomenula. Dodala, že hračky návštevníci maľovali a zdobili. Múzeum ich totiž má vo svojom fonde a pre deti tak boli inšpiráciou. Banská Štiavnica bola podľa Ďuricovej známa výrobou betlehemov. Preto si počas soboty deti mohli vyrobiť aj postavičky, ktoré sú jeho súčasťou.



Na nádvorí Kammerhofu môžu Banskoštiavničania, ale aj návštevníci mesta zažiť vianočnú atmosféru počas decembrového podujatia. Bude to tradičný Štjavnycký vjanočný jarmok. Tento rok ho naplánovali na 8. a 9. decembra. Súčasťou bývajú predajcovia a remeselníci, jedlo, pitie a sviatočný program. Podujatie tiež každý rok ponúka tradičné vianočné výrobky, kultúru či nahliadnutie do tradičných zvykov predvianočného obdobia. Pozornosť však v minulosti vzbudzovali aj ďalšie atrakcie ako pečenie vianočných oblátok v historickej forme nad otvoreným ohňom, bozkávanie pod imelom i liatie tekutého olova.