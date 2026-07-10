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Kunovská priehrada má zhoršenú kvalitu vody
Vzorka vody odobratá 29. júna ukázala prekročenie ukazovateľa chlorofylu, pričom znížená bola aj priehľadnosť vody.
Autor TASR
Senica 10. júla (TASR) - Voda na Kunovskej priehrade v okrese Senica má podľa posledných výsledkov monitoringu zhoršenú kvalitu na kúpanie. Regionálni hygienici zaznamenali zvýšené hodnoty chlorofylu a v dôsledku prevahy rias bola prekročená limitná hodnota stanovená vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Hygienici upozorňujú, že zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín obyvateľstva, napríklad u alergikov. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na svojom webe.
Vzorka vody odobratá 29. júna ukázala prekročenie ukazovateľa chlorofylu, pričom znížená bola aj priehľadnosť vody. Predchádzajúce odbery z 1. a 15. júna hodnotili vodu ako vhodnú na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami. Kontroly kvality vody sa počas kúpacej sezóny vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.
Podľa ÚVZ však zistené hodnoty nepredstavujú pre zdravých ľudí akútne zdravotné riziko. Upozorňuje, že zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín obyvateľstva, medzi ktoré patria deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabenou imunitou. Tým odporúčajú obmedziť dlhodobý pobyt vo vode, pričom riziko narastá pri opakovanom kúpaní.
Kunovská priehrada patrí medzi rekreačné lokality v okrese Senica. Návštevníkom je k dispozícii športový areál, pitná voda, sprchy aj sociálne zariadenia. Lokalitu prevádzkujú Rekreačné služby mesta Senica.
Vzorka vody odobratá 29. júna ukázala prekročenie ukazovateľa chlorofylu, pričom znížená bola aj priehľadnosť vody. Predchádzajúce odbery z 1. a 15. júna hodnotili vodu ako vhodnú na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami. Kontroly kvality vody sa počas kúpacej sezóny vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.
Podľa ÚVZ však zistené hodnoty nepredstavujú pre zdravých ľudí akútne zdravotné riziko. Upozorňuje, že zvýšené zdravotné riziko môže vzniknúť u citlivých skupín obyvateľstva, medzi ktoré patria deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabenou imunitou. Tým odporúčajú obmedziť dlhodobý pobyt vo vode, pričom riziko narastá pri opakovanom kúpaní.
Kunovská priehrada patrí medzi rekreačné lokality v okrese Senica. Návštevníkom je k dispozícii športový areál, pitná voda, sprchy aj sociálne zariadenia. Lokalitu prevádzkujú Rekreačné služby mesta Senica.