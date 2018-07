Kunovskú priehradu pre nízku hladinu hygienici zatiaľ nekontrolujú

Kunovská priehrada prešla v posledných dvoch rokoch rekonštrukciou a bola vypustená. Opätovné napúšťanie sa začalo koncom minulého roka, ale na jar bolo pozastavené pre ďalšie rekonštrukčné práce.

Senica 16. júla (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici nebude počas tohto roka vykonávať pravidelnú kontrolu kvality vody na Kunovskej priehrade. TASR informoval regionálny hygienik Ondrej Máčalka.



Kunovská priehrada prešla v posledných dvoch rokoch rekonštrukciou a bola vypustená. Opätovné napúšťanie sa začalo koncom minulého roka, ale na jar bolo pozastavené pre ďalšie rekonštrukčné práce a ochranári požiadali o pozastavenie z dôvodu hniezdenia vtáctva. "Začiatkom rekreačného obdobia, približne 15. júna, nedosahovala hladina vody takú výšku, aby mohla byť spustená prevádzka pláže. Hlavne z tohto dôvodu sme nepristúpili k pravidelnej kontrole vody, ktorá sa má podľa zákona uskutočňovať pravidelne v dvojtýždňových intervaloch," uviedol k súčasnému stavu na priehrade nachádzajúcej sa neďaleko Senice Máčalka.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak mu to počasie a stav hladiny vody dovolí, odoberie vzorky vody na skúmanie. "Napriek tomu, že hladina vody nesiaha po pláž, kde sa zvyčajne odoberajú vzorky, pokúsime sa spraviť odber na inom mieste. Malo by sa tak stať koncom júla, ale je to závislé aj od toho, ako rýchlo bude hladina priehrady stúpať," doplnil regionálny hygienik.



Aj keď kvalita vody neprešla kontrolou, v priehrade sa už ľudia kúpu. "Ťažko im zabránime, aby sa na inom mieste, ako je pláž, dostali do vody, ale je to na ich vlastné riziko. Oficiálne stále v priehrade nie je dostatok vody a tak ju úrad nesleduje a nie je v nej oficiálne povolené kúpanie," zakončil Máčalka.