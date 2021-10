Kunsthalle predstavuje sociálnu akustickú skulptúru K. Krakowiak

Bratislava 3. októbra (TASR) - Katarznú silu smiechu na spochybnenie a zosmiešnenie patriarchátu a diskriminácie využíva sociálna akustická skulptúra "Toto ešte nie je noc" Katarzyny Krakowiak. "Je vyjadrením solidarity a podpory ženám, keďže sú im čoraz častejšie popierané ich základné práva," predstavuje nový výstavný projekt poľskej umelkyne Kunsthalle Bratislava (KHB).



Pozostáva z tisícky nahrávok smiechu žien a mužov z rôznych krajín, ktorí podporujú rovnaké práva a slobodu. Potrvá do 14. novembra.



Projekt nadväzuje na spôsob práce, ktorý Krakowiak uplatnila pri realizácii diela It Begins With One Word. Choose Your Own (2020) v pavilóne Mies van der Rohe v Barcelone. Reagujúc na situáciu pandémie a zákazu vychádzania vyhlásila otvorenú výzvu pre ľudí z celého sveta, aby vybrali jedno slovo, ktoré je pre nich dôležité a za ktoré by chceli niesť zodpovednosť. Zo zaslaných nahrávok slov vytvorila polyfónnu kompozíciu, štruktúru prepájajúcu architektúru a jazyk. Rozšírením významu architektúry prostredníctvom jazyka tak vznikla kolektívna sociálna socha.



"V Bratislave vytvorila Krakowiak monumentálny zvukový most spájajúci ľudí v snahe o voľný tok emócií. Smiech ako prirodzený reflex, existujúci mimo jazyka, sprevádza situácie, kde už slová nefungujú. Jeho atavistická takmer živočíšna energia iniciuje mobilizáciu a spája spoločenstvá. Je presne tým, čo potrebujeme v čase krízy, keď sú pošliapané práva a potláčaná sloboda," uvádza kurátorka výstavy Lýdia Pribišová.



Katarzyna Krakowiak (1980) žije a tvorí v mestách Otwock v Poľsku a Oliva v Španielsku. V roku 2012 získala osobitné uznanie za dielo "Making the Walls Quake as if They Were Dilating with the Secrect Knowledge of the Great Powers" v poľskom pavilóne na 13. Benátskom bienále architektúry - La Biennale di Venezia. Krakowiak vedie Studio of Sound Activities na Akadémii výtvarných umení vo Varšave.