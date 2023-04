Kúpači z Rabče hovoria o zachovávaní tradícií, šibať prišli v krojoch

Rabča 10. apríla (TASR) – Veľkonočné tradície treba zachovávať, zhodli sa na tom kúpači z Rabče na Orave. Dievčatá prišli v pondelok vyšibať v krojoch, so spevom, a aj si s nimi zatancovali.



"Tradícia hovorí, že keď dievčatá na Veľkonočný pondelok oblievame, sú každým rokom krajšie. Ukazuje sa, že je to pravda," zhodnotil šibač Marián Oselský.



Podotkol, že každý rok majú veľa roboty, kým pochodia bývalé spolužiačky aj frajerky. Vysvetlil, že krojovanú šibačku robia, pretože chcú zachovávať pekné tradície v dedine.



Domáci si pre mládencov pripravili veľkonočné jedlá, obložené chlebíky, syrové výrobky, koláče a obložené misy. Odmenili ich aj stužkou na korbáč.



"Myslím si, že dievčatá tieto zvyky nemajú veľmi v obľube, pretože apríl nám neprináša veľmi priaznivé a teplé počasie. No veľmi sa teším, že bývalí spolužiaci prišli, nevidíme sa roky, tak aspoň na Veľkú noc prídu a stretneme sa," priblížila Erika Žitňáková, mladá žena z Rabče, ktorú prišli mládenci vykúpať.