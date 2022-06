Kúpaliská v Žiari nad Hronom a Vyhniach chcú otvoriť v polovici júna

Žiar nad Hronom 11. júna (TASR) – Letné kúpaliská v okrese Žiar nad Hronom plánujú odštartovať tohtoročnú sezónu približne v polovici júna. Prípravy na otvorenie finišujú na plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom i vo Vodnom raji v obci Vyhne.



Ako na svojej webovej stránke informovalo mesto Žiar nad Hronom, plážové kúpalisko otvorí svoje brány v prípade priaznivého počasia 18. júna. Na prevádzku by však malo byť pripravené už o niekoľko dní skôr, otvoreniu budú predchádzať rozbory bazénových vôd.



"Prípravy na sezónu zahŕňajú vyčistenie celého areálu, jeho vykosenie, vyspravenie a náter bazéna, oprava a nátery kabínok, čistenie a dezinfekcia všetkých spoločných priestorov, príprava detského bazéna, toboganu a následne zázemia pre zamestnancov," uviedol Peter Jagoš z Technických služieb. Prevádzku kúpaliska bude počas leta zabezpečovať 23 ľudí, z toho 15 plavčíkov.



V obci Vyhne by mala tohtoročná letná sezóna odštartovať 17. júna, vo Vodnom raji už finišujú prípravné práce vo vonkajšej časti akvaparku. Ako pre TASR uviedol starosta obce Ervín Családi, do Vodného raja ešte stále hľadajú záujemcov o sezónnu brigádu. "Oslovili sme aj okolité obce a stredné školy v Žiari nad Hronom, celkovo potrebujeme približne 50 brigádnikov," dodal starosta.



Kúpalisko v Žiari nad Hronom ponúka návštevníkom detský bazén a veľký bazén rozdelený na plaveckú a neplaveckú časť. Súčasťou areálu je i 43-metrový tobogan. Vo Vodnom raji v obci Vyhne je počas letnej sezóny v prevádzke viacúčelový vonkajší bazén s termálnou vodou. Rozdelený je na plaveckú a neplaveckú časť s vodnými atrakciami. Súčasťou akvaparku je tiež tobogan a výplavový bazén s celoročnou prevádzkou.