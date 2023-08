Kúpaliskám vo Veľkom Krtíši počasie nepraje, návštevníkov je málo

Veľký Krtíš 8. augusta (TASR) – Letnej sezóne na kúpalisku v obci Dolná Strehová vo Veľkokrtíšskom okrese počasie v uplynulých týždňoch neprialo. Keďže je závislé od slnečných dní, návštevnosť je aj v týchto dňoch nízka. Pre TASR to uviedol jeho marketingový manažér Vladimír Sokol.



Ako ďalej spomenul, vonkajšie bazény sú však v prevádzke v každom počasí. "V auguste, aj pre skracovanie dní, sme upravili otváraciu dobu, a to každý deň od 9.00 do 19.30 h," objasnil. Dodal, že kúpalisko v súčasnosti využívajú len ubytovaní hostia v hoteli a v chatách vedľa areálu. Návštevníkov z okolia je počas chladného počasia podľa jeho slov veľmi málo. Tohtoročnú letnú sezónu otvorili 2. júna a aj vtedy bola pre počasie návštevnosť kúpaliska nízka. Potvrdil, že začiatkom prázdnin sa však leto rozbehlo, a to sa odzrkadlilo aj na počte ľudí.



Prelom júla a augusta nebol tento rok priaznivý ani pre letné kúpalisko vo Veľkom Krtíši. "Za toto obdobie prišlo o 90 percent návštevníkov menej ako minulý rok. Predpoveď na zvyšok augusta tiež neprináša nič dobré," zhodnotil v utorok riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško. Výpadok tržieb bude mať podľa neho nepriaznivý vplyv aj na ostatné mestské prevádzky. "Budeme musieť hľadať iné zdroje ich financovania, aby sme v nich zachovali doterajšiu kvalitu poskytovaných služieb," spresnil.



Biokúpalisko Krtko otvorilo tohtoročnú letnú sezónu 10. júna. Riaditeľ poznamenal, že aj jeho prevádzka bola v prvom mesiaci ovplyvnená nepriaznivým počasím. Od začiatku júla sa to však začalo zlepšovať.