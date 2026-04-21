Kúpalisko Castiglione v Trnave privíta leto s novým technickým zázemím
Vybudovali sa i nové rozvody vody, nová elektroinštalácia, nainštaloval sa nový doskový výmenník tepla a osvetlenie v strojovni. Náklady na rekonštrukciu boli takmer 225.000 eur s DPH.
Autor TASR
Trnava 21. apríla (TASR) - Mestské kúpalisko Castiglione na trnavskom sídlisku Družba sa pripravuje na novú sezónu. Okrem pravidelnej údržby zrealizovala Správa majetku mesta Trnava na začiatku tohto roka aj výmenu starej strojovne za modernú technológiu. Úsporu nákladov má priniesť aj nová technológia vykurovania. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
„V rámci rekonštrukcie prišlo k úprave vyrovnávacej nádrže a výmene technológie pieskovej filtrácie a filtračných čerpadiel. Namiesto štyroch teraz stačia už len dve výkonnejšie čerpadlá, ktoré na prevádzku bazéna spotrebujú menej energie,“ ozrejmila Majtánová. Zníži sa tiež potreba chlóru.
Vybudovali sa i nové rozvody vody, nová elektroinštalácia, nainštaloval sa nový doskový výmenník tepla a osvetlenie v strojovni. Náklady na rekonštrukciu boli takmer 225.000 eur s DPH. „Predpokladáme, že vďaka novej technológii ušetríme 20 až 30 percent pri spotrebe tepla na výhrev bazénovej vody aj pri spotrebe chlóru,“ doplnila viceprimátorka Eva Nemčovská.
„V rámci rekonštrukcie prišlo k úprave vyrovnávacej nádrže a výmene technológie pieskovej filtrácie a filtračných čerpadiel. Namiesto štyroch teraz stačia už len dve výkonnejšie čerpadlá, ktoré na prevádzku bazéna spotrebujú menej energie,“ ozrejmila Majtánová. Zníži sa tiež potreba chlóru.
Vybudovali sa i nové rozvody vody, nová elektroinštalácia, nainštaloval sa nový doskový výmenník tepla a osvetlenie v strojovni. Náklady na rekonštrukciu boli takmer 225.000 eur s DPH. „Predpokladáme, že vďaka novej technológii ušetríme 20 až 30 percent pri spotrebe tepla na výhrev bazénovej vody aj pri spotrebe chlóru,“ doplnila viceprimátorka Eva Nemčovská.