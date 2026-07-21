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Kúpalisko Červená hviezda pre počasie dočasne uzatvorili
Podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice Štefana Ferencza ide o hospodárne riešenie, keďže evidujú menej návštevníkov.
Autor TASR
Košice 21. júla (TASR) - Mestské kúpalisko Červená hviezda bude pre verejnosť uzatvorené od utorka do piatka (24. 7.) z dôvodu nepriaznivého vývoja počasia. Pre širokú verejnosť bude tento týždeň k dispozícii otvorené kúpalisko Rumanová a Ryba Anička. Podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice Štefana Ferencza ide o hospodárne riešenie, keďže evidujú menej návštevníkov.
"„Pre športové kluby a organizácie bude k dispozícii na kúpalisku Červená hviezda plavecký bazén,“" uviedol. Počas uzatvorenia kúpaliska chcú riešiť aj technický problém potrubia.
"„Pre športové kluby a organizácie bude k dispozícii na kúpalisku Červená hviezda plavecký bazén,“" uviedol. Počas uzatvorenia kúpaliska chcú riešiť aj technický problém potrubia.