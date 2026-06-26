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Kúpalisko Červená hviezda v Košiciach otvára letnú sezónu v sobotu

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Permanentku zakúpenú na Červenej hviezde môžu návštevníci využívať počas celej sezóny aj na kúpalisku Rumanova.

Autor TASR
Košice 26. júna (TASR) - Kúpalisko Červená hviezda v košickej mestskej časti Staré Mesto začína svoju letnú sezónu v sobotu (27. 6.). Pre návštevníkov budú k dispozícii štyri bazény vrátane 33-metrového vodnopólového bazéna, vírivky a gastrozóny. V prevádzke bude od 9.00 do 19.00 h. TASR o tom informovalo mesto Košice na sociálnej sieti.

Novinkou je moderný turniketový systém,“ uviedol magistrát. Pripomenul, že permanentku zakúpenú na Červenej hviezde môžu návštevníci využívať počas celej sezóny aj na kúpalisku Rumanova.

Kúpaliská Ryba - Anička a Rumanova otvorili svoje brány minulý piatok. Spoločná kapacita všetkých troch košických mestských kúpalísk dosahuje približne 4000 návštevníkov. Na jednotlivých stránkach kúpalísk si návštevníci môžu pozrieť aj aktuálnu kapacitu.
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