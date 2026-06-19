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Kúpalisko Dúha v Partizánskom otvorilo tohtoročnú letnú sezónu
Rekreačný areál pripravil na toto leto i viaceré novinky, v nedeľu (21. 6.) budú na deti čakať rozprávkoví maskoti a hrad na skákanie.
Autor TASR
Partizánske 19. júna (TASR) - Mestské letné kúpalisko Dúha v Partizánskom otvorilo vo štvrtok (18. 6.) popoludní tohtoročnú sezónu. Pre návštevníkov pripravilo i viaceré novinky. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Kúpalisko je pripravené na návštevu verejnosti, pripravené sú všetky bazény, tobogan i atrakcie,“ uviedol Božik.
Rekreačný areál pripravil na toto leto podľa neho i viaceré novinky, v nedeľu (21. 6.) budú na deti čakať rozprávkoví maskoti a hrad na skákanie. „Ďalšia novinka, ktorú pripravujeme, bude napríklad v piatok 3. júla. Nebude tu popoludní hrať rádio, ale dídžej,“ avizoval.
Letné kúpalisko Dúha otvorili v roku 2000. Nachádza sa pod lesom, v blízkosti športovej haly a zimného štadióna.
Areál kúpaliska ponúka veľký plavecký bazén, detské brodisko, sedací oddychový bazén, bazén s atrakciami - tobogan, šmýkačku, ihrisko na plážový volejbal i pieskoviská.
„Kúpalisko je pripravené na návštevu verejnosti, pripravené sú všetky bazény, tobogan i atrakcie,“ uviedol Božik.
Rekreačný areál pripravil na toto leto podľa neho i viaceré novinky, v nedeľu (21. 6.) budú na deti čakať rozprávkoví maskoti a hrad na skákanie. „Ďalšia novinka, ktorú pripravujeme, bude napríklad v piatok 3. júla. Nebude tu popoludní hrať rádio, ale dídžej,“ avizoval.
Letné kúpalisko Dúha otvorili v roku 2000. Nachádza sa pod lesom, v blízkosti športovej haly a zimného štadióna.
Areál kúpaliska ponúka veľký plavecký bazén, detské brodisko, sedací oddychový bazén, bazén s atrakciami - tobogan, šmýkačku, ihrisko na plážový volejbal i pieskoviská.