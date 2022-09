Kúpalisko Hriňová ukončilo letnú sezónu a plánuje aktivity na zimu

Hriňová 20. septembra (TASR) – Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese ukončilo tohtoročnú sezónu 15. septembra, aktivity pre ľudí však pripravuje aj počas zimy. Pre TASR to uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Pripomenul, že pre návštevníkov, ktorí preferujú aktívny a zdravý životný štýl bude program aj v ďalších mesiacoch. "Jednou z nich je aj otužovanie a zimné plávanie, ktoré sa teší veľkej obľube a navyše je mimoriadne zdraviu prospešné," podotkol.



Dodal, že druhú letnú sezónu kúpaliska hodnotí pozitívne. Podstatným rozdielom v porovnaní s minulým rokom bol podľa neho termín otvorenia. "Sezónu sme tento rok začínali na deň detí. Tým pádom sme brány kúpaliska otvorili o jeden celý mesiac skôr ako vlani," spomenul s tým, že aj to ovplyvnilo návštevnosť, tržby a aj náklady na prevádzku. "V roku 2022 naše kúpalisko navštívilo 20.000 ľudí, čo je o necelých 3000 viac, ako to bolo v sezóne 2021," zdôraznil.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.