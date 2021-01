Kúpalisko v Hriňovej je dokončené na 90 percent

Hriňová 8. januára (TASR) – Práce na obnove bývalého hriňovského kúpaliska pokračujú, aktuálne je dielo dokončené na 90 percent. Pre TASR to uviedol primátor mesta Hriňová Stanislav Horník. Doba výstavby je nastavená na obdobie 30 mesiacov, teda do februára tohto roka.



Cieľom stavebných prác je rekonštrukcia areálu kúpaliska, ktorý posledných 20 rokov chátral. „Rozhodnutím mestského zastupiteľstva budeme nové športové a rekreačné zariadenie prevádzkovať prostredníctvom novozaloženej príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová,“ spomenul.



Projekt spočíva v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované budú plavecký 25-metrový bazén so siedmimi dráhami, relaxačný a detský bazén. Chýbať nebudú vodné atrakcie. Bazény prerábajú vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. Kapacitu kúpaliska projektovali na 636 ľudí. „Je určená ako štvornásobok kapacity vodnej plochy bazénov,“ zhrnul Horník.



Celková hodnota podľa zmluvy o dielo je 706.800 eur. „Na financovanie prestavby kúpaliska mesto využíva zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a investičný úver, ktorý sme schválili na mestskom zastupiteľstve v apríli minulého roka,“ poznamenal primátor a doplnil, že časť nákladov na výstavbu športovísk v areáli kúpaliska chce samospráva prefinancovať zo zdrojov programu rozvoja vidieka.



S prestavbou kúpaliska začalo mesto v auguste v roku 2018. Od ukončenia prevádzky v roku 1999 už kúpalisko neotvorili. „Pôvodný stav kúpaliska bol veľmi nepriaznivý. Bazén zostal v dezolátnom stave, dno a steny boli popraskané, steny bazénov sa odtrhli. Ostatné vybavenie kúpaliska odniesli neželaní návštevníci areálu a o zvyšok sa postarala príroda,“ spomenul primátor. Ako dodal, obnova kúpaliska dlhodobo bola a dodnes je jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová.