Po vyriešení problémov s kvalitou vody opäť otvoria kúpalisko Mičurin

Bratislava 3. júla (TASR) – Po vyriešení problémov s kvalitou vody v bazéne letné kúpalisko Ekoiuventa na Búdkovej ulici v Bratislave, známe aj ako Mičurin, otvoria vo štvrtok 4. júla. Informuje o tom Iuventa – Slovenský inštitút mládeže na sociálnej sieti.



"Na základe kladného vyjadrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva týkajúceho sa kvality vody v bazéne bude kúpalisko od štvrtka 4. júla otvorené v rámci svojich prevádzkových hodín," uvádza sa na sociálnej sieti. Pôvodne malo byť kúpalisko prístupné verejnosti od pondelka 1. júla.



Kúpalisko s letnou prevádzkou by v prípade priaznivého počasia malo byť otvorené do 15. septembra každý deň od 9.00 do 19.00 h.



V areáli sa nachádza bazén dlhý 20 a široký sedem metrov. Jeho hĺbka je 1,30 až 1,50 metra. Prevádzkuje ho Iuventa, ktorá je priamo riadenou príspevkovou a rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kapacita kúpaliska je maximálne 150 ľudí.