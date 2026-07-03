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Kúpalisko Rosnička by mali otvoriť v polovici júla
V statuse oznámila, že po rozsiahlej rekonštrukcii je už takmer ukončená dvojtýždňová testovacia prevádzka novej bazénovej technológie na veľkom bazéne.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke by mohlo byť otvorená pre verejnosť v polovici júla. Odhad termínu zverejnila na sociálnej sieti Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.
V statuse oznámila, že po rozsiahlej rekonštrukcii je už takmer ukončená dvojtýždňová testovacia prevádzka novej bazénovej technológie na veľkom bazéne. „V piatok boli odobraté vzorky vody z plaveckého bazéna akreditovaným laboratóriom. Výsledky očakávame približne do piatich dní,“ informoval správca kúpaliska. "Po ich doručení budeme môcť presnejšie informovať o termíne otvorenia, ktorý k dnešnému dňu odhadujeme na polovicu júla,“ dodal. V areáli tiež podľa STaRZ kladú automatickú závlahu a kobercový trávnik.
Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra 2025, jej súčasťou bola okrem revitalizácie bazénov aj nová strojovňa s modernou technológiou i obnova infraštruktúry a zázemia.
V statuse oznámila, že po rozsiahlej rekonštrukcii je už takmer ukončená dvojtýždňová testovacia prevádzka novej bazénovej technológie na veľkom bazéne. „V piatok boli odobraté vzorky vody z plaveckého bazéna akreditovaným laboratóriom. Výsledky očakávame približne do piatich dní,“ informoval správca kúpaliska. "Po ich doručení budeme môcť presnejšie informovať o termíne otvorenia, ktorý k dnešnému dňu odhadujeme na polovicu júla,“ dodal. V areáli tiež podľa STaRZ kladú automatickú závlahu a kobercový trávnik.
Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra 2025, jej súčasťou bola okrem revitalizácie bazénov aj nová strojovňa s modernou technológiou i obnova infraštruktúry a zázemia.