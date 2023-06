Kúpalisko Rumanova v Košiciach spustilo letnú sezónu, vstupné zdraželo

Košice 23. júna (TASR) - Letné kúpalisko Rumanova v Mestskom parku v Košiciach v piatok spustilo plaveckú sezónu. Na budúci piatok (30. 6.) plánujú pre verejnosť otvoriť aj kúpalisko Červená hviezda (ČH). Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že zároveň došlo k úprave cenníka. Priemerný nárast cien lístkov dosahuje sumu 1,70 eura.



K zmenám vstupného, ktoré naposledy čiastočne upravovali v roku 2021, pristúpili vzhľadom na nárast nákladových položiek, a to najmä cien energií. "Ani tieto úpravy však nereflektujú skutočné náklady na prevádzku kúpalísk v správe mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO), ktoré v tomto roku musí mesto Košice zo svojho rozpočtu dofinancovať sumou 423.200 eur," uvádza magistrát.



Námestník riaditeľa TEHO pre ekonomiku Štefan Ferencz dodal, že pri zostavovaní cenníka prihliadali na to, aby boli úpravy najnižšie hlavne pre deti a seniorov, a aby ponúkali zľavy najmä pre rodiny s deťmi, či pri on-line nákupe lístkov. "Týmto sme výrazne znížili dôsledky zmeny cien pre najväčšie skupiny užívateľov našich kúpalísk," doplnil.



Čo sa týka kúpaliska ČH, návštevníci už budú mať túto sezónu k dispozícii aj najväčší vodnopólový bazén, čo vlani nebolo možné pre výstavbu prestrešenia. Bazén v septembri premiérovo prekryjú nafukovačkou, aby z dôvodu plánovanej výstavby Národného olympijského centra plaveckých športov a s tým súvisiacim uzatvorením Mestskej krytej plavárne (MKP) mohol byť v prevádzke aj mimo letnej sezóny. Zároveň na tomto kúpalisku zavádzajú aj nový typ dvojhodinového vstupného pre tých návštevníkov, ktorí zvykli chodiť plávať do MKP.



Kúpalisko na Rumanovej bude do konca školského roka otvorené počas pracovných dní od 12.00 do 19.00 h a cez víkend od 9.00. Počas letných prázdnin budú otváracie hodiny na oboch kúpaliskách každý deň vždy medzi 9.00 - 19.00 h.