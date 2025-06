Kúpalisko Tepličky privíta návštevníkov s novinkami a starými cenami

Krupina 27. júna (TASR) - Kúpalisko Tepličky v Krupine plánujú otvoriť pre verejnosť počas prvého júlového týždňa. Tohtoročných návštevníkov privíta s viacerými novinkami a cenami vstupného na úrovni minulého roka. Ako pre TASR priblížil konateľ Mestského bytového podniku Krupina Marek Augustín, v areáli pribudli pred začiatkom tohtoročnej sezóny viaceré novinky.



„Máme vynovené dva bazény, plavecký a jeden sme vybudovali nový pre najmenšie deti s hladinou do 40 centimetrov,“ uviedol. Takisto podľa jeho slov pribudol ohrev vody v malom a strednom bazéne, vďaka čomu bude kúpanie komfortnejšie. Budúci rok by mala byť voda vyhrievaná aj v plaveckom bazéne. „Tento rok sme v rámci prvej etapy vymenili rozvody, opláštenie veľkého bazéna a hydroizoláciu,“ podotkol Augustín s tým, že v druhej etape pribudne tepelné čerpadlo na ohrev vody.



Priblížil, že technické zázemie kúpaliska za 40 rokov svojej existencie neprešlo zásadnejšou renováciou. Novú fasádu má technická budova, vymenili tiež verejné osvetlenie a pribudol aj nový dizajn manuál. Na renovácii kúpaliska sa podľa Augustína podieľalo aj mnoho sponzorov z radov miestnych firiem.



Kúpalisko bude počas leta otvorené v prípade priaznivého počasia každý deň. Prevádzkové hodiny budú rovnaké ako vlani od 10.00 do 18.00 h, rovnako sa nemenili ceny vstupného. „Čo sme ešte spravili ako novinku, keďže sme mestské kúpalisko, tak sme sa rozhodli zvýhodniť občanov mesta,“ podotkol Augustín s tým, že po preukázaní sa občianskym preukazom dostanú obyvatelia Krupiny zľavu zo vstupného vo výške jedného eura.