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Kúpalisko v Brezovej pod Bradlom plánuje začať letnú sezónu 19. júna
Náklady na údržbu a modernizáciu sú približne 3500 eur, pričom všetky práce ešte nie sú dokončené a vyúčtované.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 9. júna (TASR) - Kúpalisko v Brezovej pod Bradlom plánuje začať letnú sezónu 19. júna o 14.00 h. Vstup bude v deň otvorenia pre verejnosť zdarma a deti dostanú odmenu. Termín sa môže operatívne zmeniť v prípade nepriaznivého počasia. Mesto zabezpečilo nové ležadlá, čiastkovú obnovu bazénovej technológie či nákup nových čerpadiel. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jaroslav Ciran.
Náklady na údržbu a modernizáciu sú približne 3500 eur, pričom všetky práce ešte nie sú dokončené a vyúčtované. Cena vstupného zostáva rovnaká ako minulý rok. „Ako benefit sme vydali sezónne permanentky s bezplatným vstupom pre žiakov druhého stupňa základnej školy v Brezovej pod Bradlom, ktorí ukončia školský rok na samé jednotky,“ ozrejmil.
Kvalitu vody pred začiatkom sezóny skontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. „Odber vzoriek vody bude realizovaný začiatkom 24. kalendárneho týždňa týždňa. Počas sezóny sa kvalita vody monitoruje trikrát denne, pričom raz za dva týždne sa vykonávajú laboratórne rozbory,“ doplnil.
Priemerná návštevnosť kúpaliska vlani bola zhruba 4500 návštevníkov za celé leto. „Čo bolo trošku menej ako rok predtým, pretože návštevnosť závisí od počasia, ale aj od hodiny. V doobedňajších hodinách je zväčša menej ľudí a v poobedňajších hodinách, hlavne po 17.00 h, keď je zvýhodnené vstupné, tak je ľudí viacej,“ zhrnul primátor. Zároveň potvrdil, že zabezpečili dostatok plavčíkov a sezónnych pracovníkov.
Náklady na údržbu a modernizáciu sú približne 3500 eur, pričom všetky práce ešte nie sú dokončené a vyúčtované. Cena vstupného zostáva rovnaká ako minulý rok. „Ako benefit sme vydali sezónne permanentky s bezplatným vstupom pre žiakov druhého stupňa základnej školy v Brezovej pod Bradlom, ktorí ukončia školský rok na samé jednotky,“ ozrejmil.
Kvalitu vody pred začiatkom sezóny skontroluje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. „Odber vzoriek vody bude realizovaný začiatkom 24. kalendárneho týždňa týždňa. Počas sezóny sa kvalita vody monitoruje trikrát denne, pričom raz za dva týždne sa vykonávajú laboratórne rozbory,“ doplnil.
Priemerná návštevnosť kúpaliska vlani bola zhruba 4500 návštevníkov za celé leto. „Čo bolo trošku menej ako rok predtým, pretože návštevnosť závisí od počasia, ale aj od hodiny. V doobedňajších hodinách je zväčša menej ľudí a v poobedňajších hodinách, hlavne po 17.00 h, keď je zvýhodnené vstupné, tak je ľudí viacej,“ zhrnul primátor. Zároveň potvrdil, že zabezpečili dostatok plavčíkov a sezónnych pracovníkov.