< sekcia Regióny
Kúpalisko v Dolnej Strehovej má nové zázemie pre hostí i podujatia
Zrekonštruované spoločenské priestory v Dolnej Strehovej stáli približne 280.000 eur a obec ich financovala z vlastných zdrojov.
Autor TASR
Dolná Strehová 23. júna (TASR) - Termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej vo Veľkokrtíšskom okrese má nové zázemie pre návštevníkov aj podujatia. Po komplexnej rekonštrukcii sa bývalá turistická ubytovňa zmenila na penzión s lôžkami. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
Spresnil, že rozsiahla obnova spoločenských priestorov zahŕňala komplexnú obnovu interiéru vrátane konferenčnej miestnosti a kuchynského zázemia. Priestory môžu slúžiť na organizovanie odborných seminárov, školení, firemných stretnutí i kultúrnych podujatí. OOCR pripomína, že objekt má nové izby a technické vybavenie, vďaka čomu získal vyšší štandard poskytovaných služieb. Riaditeľ poznamenal, že 22 lôžok je stálych a ďalších desať sú prístelky.
Ako ďalej uvádza, nové spoločenské priestory umožnia organizovať podujatia aj mimo hlavnej letnej sezóny, čím prispejú k celoročnému využívaniu areálu. Obec očakáva, že ich budú využívať nielen návštevníci termálneho kúpaliska, ale aj školy, firmy, občianske združenia či organizátori regionálnych podujatí. „Takéto projekty pomáhajú prepájať cestovný ruch s regionálnym rozvojom a vytvárajú nové možnosti spolupráce medzi samosprávou, podnikateľmi a komunitou,“ povedal Krahulec.
Zrekonštruované spoločenské priestory v Dolnej Strehovej stáli približne 280.000 eur a obec ich financovala z vlastných zdrojov. Projekt podporili Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v sume 7000 eur cez členský príspevok v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.
Daniela Volenská z Rozvojovej agentúry BBSK zdôraznila, že obnovený penzión a nové spoločenské priestory posilnia atraktivitu destinácie. „Zároveň predĺžia pobyt návštevníkov v regióne a prispejú k tvorbe nových príležitostí pre miestnych podnikateľov,“ reagovala.
Krahulec podotkol, že ubytovaní hostia môžu v Dolnej Strehovej okrem kúpaliska navštíviť aj Kaštieľ Imre Madácha s parkom. „Blízko je tiež rieka Ipeľ, ktorá sa dá splavovať. V areáli kúpaliska požičiavajú bicykle, nimi sa dá dostať na Hrad Modrý Kameň,“ zhrnul.
Spresnil, že rozsiahla obnova spoločenských priestorov zahŕňala komplexnú obnovu interiéru vrátane konferenčnej miestnosti a kuchynského zázemia. Priestory môžu slúžiť na organizovanie odborných seminárov, školení, firemných stretnutí i kultúrnych podujatí. OOCR pripomína, že objekt má nové izby a technické vybavenie, vďaka čomu získal vyšší štandard poskytovaných služieb. Riaditeľ poznamenal, že 22 lôžok je stálych a ďalších desať sú prístelky.
Ako ďalej uvádza, nové spoločenské priestory umožnia organizovať podujatia aj mimo hlavnej letnej sezóny, čím prispejú k celoročnému využívaniu areálu. Obec očakáva, že ich budú využívať nielen návštevníci termálneho kúpaliska, ale aj školy, firmy, občianske združenia či organizátori regionálnych podujatí. „Takéto projekty pomáhajú prepájať cestovný ruch s regionálnym rozvojom a vytvárajú nové možnosti spolupráce medzi samosprávou, podnikateľmi a komunitou,“ povedal Krahulec.
Zrekonštruované spoločenské priestory v Dolnej Strehovej stáli približne 280.000 eur a obec ich financovala z vlastných zdrojov. Projekt podporili Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v sume 7000 eur cez členský príspevok v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.
Daniela Volenská z Rozvojovej agentúry BBSK zdôraznila, že obnovený penzión a nové spoločenské priestory posilnia atraktivitu destinácie. „Zároveň predĺžia pobyt návštevníkov v regióne a prispejú k tvorbe nových príležitostí pre miestnych podnikateľov,“ reagovala.
Krahulec podotkol, že ubytovaní hostia môžu v Dolnej Strehovej okrem kúpaliska navštíviť aj Kaštieľ Imre Madácha s parkom. „Blízko je tiež rieka Ipeľ, ktorá sa dá splavovať. V areáli kúpaliska požičiavajú bicykle, nimi sa dá dostať na Hrad Modrý Kameň,“ zhrnul.