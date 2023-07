Kúpalisko v Dolnej Strehovej od otvorenia navštívilo vyše 30.000 ľudí

Dolná Strehová 23. júla (TASR) - Letná sezóna na kúpalisku v obci Dolná Strehová vo Veľkokrtíšskom okrese sa rozbiehala pomalšie, čo priamo súviselo s počtom letných dní. Pre TASR to uviedol jeho marketingový manažér Vladimír Sokol.



Dodal, že tohtoročnú letnú sezónu otvorili v oddychovom areáli 2. júna a pre počasie bola podľa jeho slov návštevnosť kúpaliska nízka. Objasnil, že začiatkom prázdnin sa však leto rozbehlo, a to sa odzrkadlilo aj na počte ľudí. "Za posledné dva týždne mala návštevnosť stúpajúcu tendenciu a kúpalisko doteraz navštívilo okolo 30.000 rekreantov," spresnil s tým, že otvorené je denne od 9.00 do 20.30 h. V auguste, keď sa dni skracujú, upravujú otvárací čas do 19.30 h. Sokol poznamenal, že cenník vstupného oproti minulému letu nezmenili.



Biokúpalisko Krtko vo Veľkom Krtíši otvorilo tohtoročnú letnú sezónu 10. júna. Aj jeho prevádzka bola v prvom mesiaci ovplyvnená nepriaznivým počasím. "Návštevnosť bola v porovnaní s minulým rokom slabšia asi o tretinu," podotkol riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško.



Zdôraznil, že sa to však začalo zlepšovať od začiatku júla, keď sa teploty vyšplhali nad 30 stupňov Celzia. Počas júla je otvorené do 20.00 h. "V prípade vysokých teplôt nechávame návštevníkov vo vode ešte o 30 minút dlhšie," ukončil.