Kúpalisko v Dudinciach otvorili, ceny vstupného sa zvýšili

Dudince 6. júna (TASR) - Termálne kúpalisko v Dudinciach v Krupinskom okrese otvorilo svoju letnú sezónu, ceny vstupného však oproti minulému roku upravili. TASR to potvrdila Andrea Petrušová zo spoločnosti Kúpele Dudince.



Ako priblížila, ceny zvýšili v priemere o 0,50 eura a upravili aj vstupné do minerálneho bazéna s liečivou dudinskou vodou. "Zvýšili sme ho o jedno euro," povedala. Podotkla, že túto sumu pripočítajú k cene základného vstupného. Nedá sa teda kúpiť samostatne len lístok do minerálneho bazéna.



Petrušová informovala o tom, že areál pre návštevníkov otvorili v piatok 26. mája, deň pred otvorením kúpeľnej sezóny. "Keďže je v prevádzke spravidla od konca mája do septembra, vždy pred otvorením robíme pravidelné menšie rekonštrukcie na bazénoch," zhrnula. Podľa jej slov obnovili tobogan, časť vybavenia v bufetoch a upravili okolie. "Väčšia investícia na kúpalisku bola vlani, keď sme kompletne zrekonštruovali detský bazén," objasnila.



Kúpalisko Dudinka je pomenované po víle, ktorej Dudince podľa legendy vďačia za liečivú silu miestneho prameňa. Úplnou rekonštrukciou prešlo v roku 2007 a odvtedy je kúpaliskom domácich, kúpeľných hostí a návštevníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V areáli sa nachádzajú rekreačný bazén, bazén s vodnými atrakciami, detský a aj minerálny bazén s dudinskou liečivou vodou. Napustený je minerálnou vodou, odtiaľ pochádza aj názov minerálny bazén. Teplota vody v bazéne je 33 až 34 stupňov Celzia. "Priaznivo pôsobí pri ochoreniach pohybového aparátu, srdcovo-cievneho a nervového systému," konštatovala Petrušová s tým, že bezplatne môžu turisti parkovať na začiatku pešej zóny.