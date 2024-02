Kúpalisko v Hnúšti navštívilo vlani vyše 2500 ľudí, bolo stratové

Hnúšťa 28. februára (TASR) - Mestské kúpalisko v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota navštívilo vlani v lete vyše 2500 ľudí. Výsledok hospodárenia kúpaliska bol v roku 2023 mínusový, strata predstavuje viac ako 23.500 eur. Vyplýva to z hodnotiacej správy Technických služieb mesta Hnúšťa, ktorá bola predložená na ostatné rokovanie mestského zastupiteľstva.



Prevádzka hnúštianskeho kúpaliska bola počas minuloročnej letnej sezóny otvorená 23. júna. Otvoreniu kúpaliska pre verejnosť predchádzali práce súvisiace s úpravou areálu či čistením bazénov. Počas letných mesiacov bolo kúpalisko v prevádzke celkom 72 dní. "Priemerná denná návštevnosť bola 36 osôb. Celková návštevnosť za sezónu 2023 bola 2528 osôb," skonštatovali technické služby.



Vlaňajšia sezóna sa na mestskom kúpalisku v Hnúšti skončila 3. septembra, celkové tržby dosiahli takmer 11.400 eur. "Na základe uvedených skutočností je viditeľný nárast tržieb oproti minulému roku o 1020 eur, a to najmä z dôvodu veľkého počtu slnečných dní, ako aj skoršieho otvorenia letnej sezóny," uviedli technické služby. Výsledok hospodárenia kúpaliska bol napriek tomu mínusový, strata za minulý rok dosiahla približne 23.500 eur.



Mestské kúpalisko v Hnúšti ponúka návštevníkom možnosť zaplávať si v 25-metrovom rekreačnom bazéne, súčasťou areálu je tiež detský bazén so šmykľavkou. Kúpalisko ponúka i možnosť ranného a večerného plávania.