Kúpalisko v Hriňovej plánujú pre verejnosť otvoriť 1. júna
Autor TASR
Hriňová 19. mája (TASR) - Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese plánuje tohtoročnú sezónu otvoriť 1. júna. TASR o tom v utorok informoval riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.
Dodal, že výška vstupného sa v porovnaní s minulým rokom nemení. „Snažili sme sa zachovať ceny tak, aby bolo kúpalisko aj naďalej dostupné pre širokú verejnosť,“ objasnil.
V tejto sezóne pre návštevníkov pripravujú program, športové a tímové aktivity i občerstvenie. Súčasťou budú tradičné večerné bazénové zábavy, kurzy plávania, knižnica i precvičovanie jogy. Pre záujemcov pripravujú aj turnaj v plážovom volejbale. Tradične bude k dispozícii ranné plávanie v čase od 6.00 do 7.00 h a taktiež večerné plávanie v čase od 17.00 do 19.00 h.
Ako ďalej uviedol, pre novú sezónu v súčasnosti komplexne pripravujú areál, bazénovú technológiu i čistenie bazénov. Robia aj sadové úpravy a údržbu zelene.
Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní viacerých menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.
