Kúpalisko v Hriňovej ukončilo sezónu, podľa riaditeľa bola vydarená

Hriňová 20. septembra (TASR) - Počas tohtoročnej letnej sezóny navštívilo kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese menej ľudí ako vlani. Riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník ju však aj napriek tomu hodnotí pozitívne a považuje ju za vydarenú.



Ako ďalej uviedol, počas 95 dní prevádzky navštívilo areál viac ako 16.000 návštevníkov, z ktorých bolo 25 percent domácich a 75 percent boli hostia. Horníka teší, že klienti sa pravidelne a radi na kúpalisko vracajú. "Je to pre nás záväzok, aby sme aj naďalej zlepšovali naše služby, udržali si stálych a prilákali nových ľudí," doplnil s tým, že letnú sezónu v Hriňovej tento rok ukončili 3. septembra.



Sezóna na kúpalisku sa v porovnaní s minulým rokom rozbiehala pomalšie, čo priamo súvisí s počtom letných dní. Tých bolo oproti minulému letu menej. Tohtoročnú letnú sezónu otvorili v oddychovom areáli 1. júna. Počas prvého mesiaca ho využívali najmä školy a predškolské zariadenia z celého regiónu Podpoľania. Podľa Horníka začatím letných prázdnin sa však leto rozbehlo, a to sa odzrkadlilo aj na početnej návštevnosti.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Horník vlani druhú letnú sezónu kúpaliska hodnotil pozitívne. "V roku 2022 naše kúpalisko navštívilo 20.000 ľudí," poznamenal.