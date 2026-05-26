Kúpalisko v Krupine plánujú otvoriť predposledný júnový víkend
Autor TASR
Krupina 26. mája (TASR) - Mestské kúpalisko Tepličky v Krupine už pripravujú na tohtoročnú letnú kúpaciu sezónu. Konateľ Mestského bytového podniku Krupina Marek Augustín uviedol, že jeho brány plánujú otvoriť počas predposledného júnového víkendu.
V areáli kúpaliska aktuálne podľa jeho slov prebiehajú bežné prípravné práce. Pred novou sezónou stihli obnoviť neplavecký bazén, ktorý má novú fóliu a opraviť technológiu plaveckého bazéna. Na krupinskom kúpalisku sa nachádzajú tri bazény - plavecký, neplavecký a detský. Podľa Augustína sú už tak v súčasnosti všetky v „jednom šate“.
Augustín dodal, že tento rok mierne navýšili ceny vstupného. Návštevníkom chcú počas leta ponúknuť viac akcií zameraných predovšetkým na rodiny s deťmi. Chýbať nebudú atrakcie pre deti, ale ani kultúra. Prvé podujatie sa tu bude konať už počas nastávajúceho víkendu, keď sa budú konať Dni mesta Krupina.
