Kúpalisko v Lučenci pripravujú na letnú sezónu
Autor TASR
Lučenec 29. mája (TASR) - Lučenecká samospráva už začala s prípravami na letnú sezónu na mestskom kúpalisku. Svoje brány otvorí pre verejnosť 15. júna, počas leta bude pre návštevníkov dostupné aj tradičné ranné a večerné plávanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
„V týchto dňoch intenzívne pripravujeme areál na novú letnú sezónu. Aktuálne prebieha čistenie bazénov, úprava okolia, kontrola a odstraňovanie nedostatkov technológií aj príprava oddychových zón a zelene,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Kúpalisko v Lučenci návštevníkom ponúka rekreačný a detský bazén i viacero atrakcií a služieb pre deti aj dospelých. „Pripravených bude množstvo ležadiel a slnečníkov, vzdušná trampolína pre deti, ihrisko na plážový volejbal či stôl na stolný tenis. Návštevníci si budú môcť zapožičať futbalové bránky, lopty, stolnotenisové rakety a bedmintonové rakety,“ doplnila Baboľová s tým, že k dispozícii budú aj tri bufety s občerstvením.
Lučenecké kúpalisko plánujú otvoriť 15. júna, následne bude v prevádzke každý deň od 9.00 do 19.00 h. Počas júla a augusta budú môcť návštevníci využiť aj ranné plávanie, a to každý pondelok, stredu a piatok od 7.00 do 8.30 h. K dispozícii tiež bude večerné plávanie, a to v utorok, štvrtok a sobotu od 19.30 do 21.00 h. Ceny vstupného sa v porovnaní s vlaňajším rokom nemenia, v platnosti zostáva aj zľava pri využití mestskej karty.
