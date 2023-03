Kúpalisko v meste Hnúšťa je podľa RÚVZ v nevyhovujúcom stave

Hnúšťa 1. marca (TASR) – Letné kúpalisko v meste Hnúšťa je podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rimavskej Sobote v nevyhovujúcom stave. Hygienici pri kontrole po ukončení vlaňajšej sezóny zistili viacero nedostatkov, bez odstránenia ktorých by nebolo možné kúpalisko opätovne otvoriť. Samospráva na náprave pracuje a verí, že kúpalisko bude pre verejnosť prístupné od začiatku leta.



Ako uviedli Technické služby mesta Hnúšťa, v materiáli predloženom na utorňajšie (28. 2.) zasadnutie mestského zastupiteľstva hygienici pri kontrole zistili niekoľko nedostatkov v stavebno-technickom riešení objektov. Ide konkrétne o nestabilnú dlažbu v okolí bazénov, zastaralú technológiu v strojovni, ktorá nevyhovuje súčasným normám pre úpravu vody, zastaralú elektroinštaláciu, elektromotory či filtre. Problémom je tiež chýbajúca toaleta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.



"Do nasledujúcej sezóny je potrebné tieto nedostatky odstrániť, respektíve časť z nich, a zdokladovať opravu pracovníčkam RÚVZ. Bez vykonaných opráv určitých častí zariadení nebude možné spustenie prevádzky letného kúpaliska," skonštatovali technické služby v materiáli.



Ako pre TASR priblížil primátor mesta Martin Pliešovský, samospráva sa výsledkami kontroly na kúpalisku zaoberá a pracuje na náprave. "Staršie čerpadlá už boli repasované, potrebujeme ešte vyčistiť filtre. Chlórovanie, prietok a odpad vody sme už riešili a je to zabezpečené," vymenoval primátor. Ako dodal, verí, že nedostatky sa podarí odstrániť a kúpalisko bude možné otvoriť už začiatkom leta.



Letné kúpalisko v Hnúšti podľa vyhodnotenia sezóny technickými službami navštívilo vlani 3858 osôb. Kúpalisko bolo otvorené od konca júna, v prevádzke bolo 63 dní. Celkové tržby dosiahli viac ako 10.200 eur, v porovnaní s rokom 2021 boli vyššie o viac ako 3200 eur.



Mestské kúpalisko v Hnúšti ponúka návštevníkom možnosť zaplávať si v 25-metrovom rekreačnom bazéne, súčasťou areálu je tiež detský bazén so šmykľavkou. Kúpalisko ponúka i možnosť ranného a večerného plávania.